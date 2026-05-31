自由開講》台灣磁浮新幹線系列（六）：1200％ 容積率：解決台灣高房價與產業困境的唯一藥方

◎ 我的tod丹鳳站

台灣人最痛苦的兩件事：一是高不可攀的房價，二是產業園區找不到土地。政客們長年開出「打房」藥方，卻總是治標不治本。其實，問題的核心不在於「房子太少」，而在於「效率太低」。我們在最精華的軌道節點旁，卻維持著平庸且低密度的容積率，這無異於守著金山討飯吃。

筆者主張，配合「宜澎磁浮新幹線」的建設，沿線樞紐站點（如三重、台北港、台中港、朴子等）應全面爭取1200%的超高容積率。這不是要讓建商發財，而是要透過「站城一體」的垂直開發，實現真正的居住正義與產業升級。

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「宜澎磁浮新幹線」的建設，打造台灣中央新幹線。（作者提供）垂直城市的效率革命：TOD的終極形態

目前的台灣城市規劃，容積率多半落在300%至600%之間。這導致建築物向平面擴張，不僅蠶食農地，更增加了交通通勤的負擔。若能將磁浮站點的容積率拉升至1200%，我們就能在有限的土地上，疊加出數倍的空間：

1.下層：極速磁浮車站與物流中心。

2.中層：AI 數據中心與高階研發辦公室。

3.上層：智慧住宅與高空景觀公園。

若能將磁浮站點的容積率拉升至1200%，我們就能在有限的土地上，疊加出數倍的空間。（本報製圖） 這種「垂直科技城市」能讓員工下班即回家，下樓即出發。透過時速500公里的磁浮，新竹的工程師可以住在台北港區的1200%容積大樓內，通勤時間僅需15分鐘。

以「高度」換「平價」

當土地利用效率提升一倍，單位的土地開發成本就會大幅下降。政府可以要求開發商在1200%的容積紅利中，撥出固定比例作為社會住宅或產業創業基地。這才是真正能讓「人民有錢賺、生活過得好」的實務作法。

台灣稅收充沛，正是啟動這場空間革命的最佳時機。我們不需要更多零散的重劃區，我們需要的是圍繞著磁浮動脈的「垂直地標群」。

台灣啟動這場空間革命，不需要零散的重劃區。（資料照）建設超有感，從空間開放開始

如果領導者依然鐵齒，守著舊有的容積率不放，那台灣的年輕人將永遠被困在盆地老屋與高房價的泥淖中。請給予磁浮站點 1200% 的開發權力，讓台灣的城市長高、讓交通效率翻倍。

當高度不再是限制，房價才會回歸理性，建設感也才會真正落實到每一位公民的生活中。這不是屁話，這是基於數據與效率的「矽島生存戰略」。

守著舊有的容積率不放，台灣年輕人將永遠被困在盆地老屋與高房價的泥淖中。（資料照） （作者為科技業品保工程師）

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