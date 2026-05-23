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矢板明夫觀點》川賴通話不是天方夜譚 重點是台灣該怎麼說？

面對川普，最重要的是把話講簡單，把利益講清楚，把台灣的重要性講到他願意幫你背書。 我認為，千萬不要講太複雜。川普不喜歡長篇大論，也不喜歡抽象的價值宣言。他喜歡簡單、有力、可以拿去對外宣傳的敘事。
矢板明夫

矢板明夫

2026/05/23 21:00

◎ 矢板明夫

川普總統說，要和賴清德總統通話。很多人的第一反應是：不可能。

但我不這麼看。川普不是傳統外交教科書裡的美國總統，他不太在乎華府官僚熟悉的禮節。他在乎的是畫面、成果和敘事。

矢板明夫觀點》川賴通話不是天方夜譚 重點是台灣該怎麼說？美國總統川普（右）20日表示，他會與台灣總統賴清德（左）談話。矢板明夫建議賴清德最重要的是把話講簡單，把利益講清楚，把台灣的重要性講到川普願意幫你背書。（取自貼文）

川普第一任期時，我正在日本《產經新聞》國際部當編輯，專門負責盯川普的消息。當華府傳出他可能和北韓領導人金正恩會面時，東京的外交圈、媒體圈，幾乎沒有人相信。

理由很簡單。美國和北韓的國力差距太大，GDP相差近900倍。金正恩不可能去美國，如果兩人要見面，就只能是美國總統親自飛到亞洲去見他。

這不是一般意義上的外交訪問，是世界第一強國的總統，專門去見一個被國際制裁的小國獨裁者。按照傳統國際政治常識，這樣做很容易被解讀為「美國有求於北韓」。換成過去任何一位美國總統，大概都不會那麼做。

川普不但和金正恩見面，而且還見了三次。

第一次在新加坡，第二次在越南，第三次甚至直接跨過板門店軍事分界線，踏進北韓土地，和金正恩握手。這些畫面，在過去的外交常識裡，幾乎不可想像。

當然，北韓問題沒有因此徹底解決。但川普至少讓一個長期的僵局動了起來。北韓在核武與飛彈問題上的態度，也曾出現明顯變化。這就是川普式外交：不按牌理出牌。

所以，川普和賴清德通話，並不是天方夜譚。問題是，如果這通電話真的發生，台灣應該怎麼說？

川普不但和金正恩見面，而且還見了三次，這就是川普式外交「不按牌理出牌」。圖為川普在板門店會見金正恩。（美聯社檔案照）川普不但和金正恩見面，而且還見了三次，這就是川普式外交「不按牌理出牌」。圖為川普在板門店會見金正恩。（美聯社檔案照）

我認為，千萬不要講太複雜。川普不喜歡長篇大論，也不喜歡抽象的價值宣言。他喜歡簡單、有力、可以拿去對外宣傳的敘事。

最核心的內容應該是，感謝川普讓習近平在川普任期內不敢對台動武。這是川普自己說過的話，台灣可以順勢接住。另外，台灣需要美國製的武器，也願意成為美國在印太最可靠的夥伴。

之後，賴總統或許可以再說一句：「我在任期內不會宣布台灣獨立。」

這句話在台灣內部一定會引起爭論。但從戰略上看，它可能很重要。因為川普可以把它當成一個成果，拿去和中國談，告訴北京：你看，我已經穩住台灣了，你也不要亂動。這對台灣安全反而有利。

台灣是否獨立，是台灣人自己的事。但現在條件還不成熟。台灣的前途，也應該由台灣人自己努力爭取。我相信、未來還會有很多台灣人，繼續為這個目標努力下去。但是，這些話沒有必要拿去對川普說。

外交不是把所有心裡話一次講完。面對川普，最重要的是把話講簡單，把利益講清楚，把台灣的重要性講到他願意幫你背書。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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