沈榮欽國際視野》徐巧芯的假訊息

徐巧芯的動作很快，在美國海軍代理部長高雄在國會宣布暫緩台灣140億美元軍售後，第一時間就出來製造假新聞，明明高雄說是因為美國要應付對伊朗作戰，為了彈藥充足才暫緩，徐巧芯毫無理由堅持高雄在國會說謊，反而主張是賴清德堅持台獨，才導致美國軍售暫緩。而徐巧芯製造的假新聞，也在記者的推波助瀾下，立刻傳遍台灣的新聞媒體，而她製造假新聞的速度，也對閱聽人有定錨效果。

◎ 沈榮欽

徐巧芯的動作很快，在美國海軍代理部長高雄在國會宣布暫緩台灣140億美元軍售後，第一時間就出來製造假新聞，明明高雄說是因為美國要應付對伊朗作戰，為了彈藥充足才暫緩，徐巧芯毫無理由堅持高雄在國會說謊，反而主張是賴清德堅持台獨，才導致美國軍售暫緩。而徐巧芯製造的假新聞，也在記者的推波助瀾下，立刻傳遍台灣的新聞媒體，而她製造假新聞的速度，也對閱聽人有定錨效果。

美國海軍代理部長高雄在國會宣布暫緩台灣140億美元軍售。（路透檔案照） 這件事情有幾個觀察點：

1.川普表示要將台灣軍售作為談判籌碼，和習近平與賴清德討論後決定。高雄則是指美國生產彈藥不足以應付伊朗，所以暫緩。兩者的原因不盡相同。

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2.對台軍售不是美國海軍代理部長所能決定的，所以高雄說話的份量一定不如川普。而他在聽證會上也表示，只是暫緩對台軍售，未來仍會持續，但何時恢復交由戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）決定。因此高雄的說法是否一錘定音，仍要繼續觀察。

國民黨立委徐巧芯表示，是賴清德總統堅持台獨，才導致美國軍售暫緩。（資料照） 儘管如此，但是也要注意兩件事：

第一，美國國會委員會的聽證會，很多是有詳細議程的，換句話說，高雄會事先知道國會議員要問的問題大要，國會議員也會大概知道作證者要回答的方向。因此有時政府會透過國會聽證會對外釋放消息。不過若是如此，由「海軍代理部長」釋放訊息仍不常見。

第二，在美國國會聽證會作偽證或不實陳述，是有法律責任的，可能會處罰款或五年以下的徒刑，因此高雄若完全無所本，是不敢這樣說的。

3.總統府秘書長昨天還對軍售表示樂觀，今天總統府發言人也表示，沒有收到任何變動的訊息，代表總統府對此消息一無所悉。高雄昨天在聽證會上則是說，美方尚未與台灣聯絡此事。

美國暫停對台140億美元軍售的幾個重點。（取自貼文） 4.國民黨黨中央事前一直散播，川習會之後可能會取消美國對台的 140 億元軍售，因此不需要 8000 億，只要 3800 億，當時也有中方人士以同樣方式預測。

如今國民黨黨中央的預測，雖然不完全正確（不是取消，而是暫緩），理由也和高雄所述不一致（不是因為川習會，而是美伊戰爭，而且美國武器產量不足是事實），但是方向大概正確，恐怕會讓鄭麗文找到機會，重整被國民黨立院黨團打趴的窘境，利用機會捲土重來，並且配合中共大量製造疑美論，不可不慎。

軍售暫緩，恐讓國民黨主席鄭麗文利用機會捲土重來，並且配合中共大量製造疑美論。（資料照） （作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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