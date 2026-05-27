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自由開講》台灣戰略地位再確認 美台共同維護印太和平

2026/05/27 20:00

◎ 茜茜

總統賴清德於執政兩週年談話中，再次明確勾勒臺灣現階段的國家安全與對外戰略方向，即「維持臺海和平穩定、阻止外力改變現狀」，並重申願在「對等、尊嚴」原則下與中國展開健康有序交流，但拒絕任何以和平包裝統一的政治操作；與此同時，賴政府亦將國防自主、智慧化建軍與深化臺美合作列為核心政策，包括推動無人載具、提升國防特別預算，以及透過商購、委辦與國際合作強化整體防衛韌性；值得關注的是，美國國務院隨即重申對臺承諾未變，並公開敦促北京停止軍事、外交及經濟施壓，顯示賴總統此次談話不僅是內政說明，更是一場對外釋放戰略訊號的外交宣示。

總統賴清德於執政兩週年談話中，再次明確勾勒臺灣現階段的國家安全與對外戰略方向。（資料照）總統賴清德於執政兩週年談話中，再次明確勾勒臺灣現階段的國家安全與對外戰略方向。（資料照）臺美安全合作深化｜美國國務院回應的戰略意涵

美國國務院此次回應，延續過去以《臺灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」作為政策基礎的表述，同時強調將持續與賴總統及臺灣夥伴合作，維護臺海和平穩定；此番表態的關鍵，在於美方並未因北京施壓或兩岸緊張而降低對臺支持，反而再次公開要求中國停止對臺軍事與外交脅迫；對臺灣而言，此舉具有三層意涵：第一，美國仍將臺海穩定視為印太安全核心利益；第二，美方認定改變現狀的主要來源並非臺灣，而是北京持續升高的軍事壓力；第三，臺美合作正逐步從軍售關係，走向情報共享、供應鏈安全、科技防衛與全社會韌性合作；然北京勢必持續將賴政府定位為「拒絕九二共識」對象，未來不排除透過軍演、法律戰、經濟施壓與認知作戰同步施壓，形塑「兩岸緊張責任在臺灣」的國際敘事。

從傳統建軍到智慧防衛｜賴政府的國軍政策轉型

值得注意的是，賴總統在談話中已不再只聚焦傳統軍購，而是提出「智慧化永續國防戰力」概念，包含無人機、無人艇、AI決策輔助與國防產業自主化等方向，顯示國軍建軍模式正由大型武器平臺，逐步轉向不對稱與科技化作戰；面對中國軍力快速擴張，臺灣難以單純依靠軍備競賽取勝，因此發展低成本、高機動、可大量部署的無人系統，已成為合理方向；從漢光演習實戰化、M1A2T戰車換裝，到無人機攻防演訓，可見國軍正強化「防衛固守、重層嚇阻」能力；未來關鍵不只是增加國防預算，而是如何將有限資源轉化為具實戰效益的嚇阻能力，使北京明白，一旦對臺動武將付出難以承受代價。

世界如何支持臺灣｜從口頭聲援走向實質合作

自由開講》台灣戰略地位再確認 美台共同維護印太和平賴總統提出「智慧化永續國防戰力」概念，包含無人機、無人艇、AI決策輔助與國防產業自主化等方向。圖為去年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇。（資料照）
在全球地緣政治重組下，臺海和平已不只是區域問題，而是民主陣營共同利益；若臺海爆發危機，將衝擊全球供應鏈、半導體產業與國際航運秩序，因此世界各國對臺支持亦需從象徵性表態，逐步走向制度化合作；包括美國、日本、歐洲與印太民主國家，可在三方面深化合作：其一，強化安全合作與聯合演訓交流；其二，建立關鍵供應鏈與經濟韌性夥伴機制；其三，擴大臺灣國際參與空間，包括世界衛生、安全及科技治理領域；尤其當中國持續以外交孤立與經濟施壓壓縮臺灣空間時，民主國家更應清楚傳達，維護臺海和平，不代表接受單方面改變現狀。

總結

賴清德執政兩週年談話，實質上反映出臺灣現階段的雙重戰略；一方面維持和平穩定與交流空間，另一方面持續強化國防與國際合作，以降低北京誤判風險；美國國務院的即時回應，則再次確認臺美安全關係仍具穩定延續性，也讓北京難以藉單邊施壓改變現況；但對臺灣而言，真正的挑戰在於如何讓國內社會理解，和平並非放棄防衛，而是建立在足夠嚇阻能力之上；國際支持也不只是期待盟友協助，更須先展現自我防衛決心與制度韌性；未來臺灣若要持續與世界接軌，不僅需深化民主價值合作，更須以科技、經濟與國防韌性證明：臺灣不是地緣政治風險，而是民主世界可信賴的夥伴。

外交部長林佳龍（左六）、衛福部長石崇良（左五）、國民黨立委廖偉翔（右五）、民進黨立委郭昱晴（左四）及民眾黨立委陳昭姿（右四）近日出席首屆WHA台灣智慧醫療與健康科技展剪綵儀式。（資料照，外交部提供）外交部長林佳龍（左六）、衛福部長石崇良（左五）、國民黨立委廖偉翔（右五）、民進黨立委郭昱晴（左四）及民眾黨立委陳昭姿（右四）近日出席首屆WHA台灣智慧醫療與健康科技展剪綵儀式。（資料照，外交部提供）（作者為研究生）

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