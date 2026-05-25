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自由開講》從飛彈危機到亞洲典範：台灣總統直選30年

2026/05/25 10:30

◎ 張清泓

1996年3月23日，台灣人第一次用選票親手決定自己的國家元首。回首來時路，這一條民主之路在2026年剛好滿三十個年頭。這三十而立，不只是解嚴後「民主化」的歷史軌跡，更是台灣實質完成政權正當性移轉，及確立國家主體地位的關鍵轉折。

1996年3月23日，台灣人第一次用選票親手決定自己的國家元首。（取自中選會選舉及公投資料庫）1996年3月23日，台灣人第一次用選票親手決定自己的國家元首。（取自中選會選舉及公投資料庫）在直選之前，中華民國元首由具備中國大陸各省代表性的國民大會間接選出；直選之後，政權的正當性基礎徹底轉化為「台澎金馬人民的集體意識」，這在政治學上宣告了台灣正式成為一個獨立的政治主體，徹底重塑了後冷戰時代的台海地緣政治格局。這三十年來，從外部效應觀看，三十年前，台灣在中共第三次台海危機的飛彈威脅、美軍雙航艦的對峙夾縫之中完成大選；三十年後，台灣的總統大選已被國際社會視為全球對抗威權主義擴張的典範，讓台灣從衝突焦點轉變為民主前線。尤其近年，台灣在全球高科技半導體供應鏈重組的浪潮中，成功獲得了超越地緣政治意涵的戰略支持。

在內部質變上，總統直選更是台灣「生命共同體」的最強催化劑。三十年來，台灣定期舉辦的中央大選，讓不同族群、階層的選民可以在同一個憲政框架下集體思辨，而制度運作結果，是將透過公平選票，徹底落實以「台灣意識」為主體的公民認同，這也讓中華民國曾經的過客心態，在台灣這一片土地上，開出韌性的重要成果。

然而，邁入「三十而立」的台灣民主，正迎來新形態的威權挑戰。在新媒體時代，民主的開放性反而成為境外勢力進行認知作戰與資訊分化的破口，此外，儘管「台灣主體」已是主流，但內部對於兩岸關係、國防軍購的認同，依然存在顯著的世代與陣營撕裂，這在面臨外部新形態軍事威脅時，暴露了民主制度的另一面脆弱。

台灣對於兩岸關係、國防軍購的認同，依然存在世代與陣營撕裂，圖為美售我國主力戰車M1A2T。（資料照）台灣對於兩岸關係、國防軍購的認同，依然存在世代與陣營撕裂，圖為美售我國主力戰車M1A2T。（資料照）三十年前，在前總統 李登輝先生的引領之下，黨內外人士相協合作，於風聲鶴唳中催生了直選制度，為後代爭取到了三十年的生存與發展紅利。時至今日，在歷史節點，台灣的挑戰已不再是如何爭取民主，而是如何防禦與深化民主，也唯有透過內部共識的彌合、民主防衛機制的更新，以及堅定不移的自我防衛決心，這場三十年的民主實驗，才能把國家真正轉化為永續經營的堅韌屏障。

1996年3月23日台灣完成首次總統直選，李登輝高票當選，於520宣誓就職後發表就職演說。（中央社資料照）1996年3月23日台灣完成首次總統直選，李登輝高票當選，於520宣誓就職後發表就職演說。（中央社資料照）（作者為台灣美術撰稿人、保大人文空間講師）

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