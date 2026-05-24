自由開講》從教師法評議區桂芝言論爭議

◎ 張淨依

民主社會保障言論自由，但這不代表教育工作者可以無限上綱動用其教職身分，藉由學校聲譽推動特定政治主張。北一女教師區桂芝公開宣稱「承認是中國人，和平就來了，一毛錢軍費也不用花」，其爭議核心已不是立場差異，而在於行為已明顯跨越《教師法》所設定之專業義務與師道分際。

區桂芝爭議言論 跨越教師法分際

北一女教師區桂芝爭議言論，跨越《教師法》所設定之專業義務與師道分際。（資料照）《教師法》第三十二條第一項第六款規定，教師應「嚴守職分，本於良知，發揚師道及專業精神」。此一規範並非抽象道德期待，而是具法律拘束力之職業義務，其目的在於維持教育專業的公共信賴。由於教師是具有高度公益性與示範性的專業角色，因此國家透過《教師法》對教師課予較高之忠誠義務與專業自律要求。

所謂「嚴守職分」，不只是完成課堂教學而已，更包括不得濫用教師身分從事與教育目的無關之政治操作，尤其公立學校教師具有公權力延伸性，其身分來自國家授權，薪資來自公共財政，社會信賴來自教育專業。當一名教師長期藉由「名校教師」形象參與高度政治性節目，並持續輸出特定政治立場時，即與《教師法》所要求之專業中立義務產生明顯衝突。

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《教師法》之所以特別強調「本於良知」與「發揚師道」，其法律意義就在於教師除受一般言論自由保障外，仍須負擔更高層次之教育倫理責任。換言之，教師不得利用教育權威對學生與社會進行片面價值灌輸，更不能藉由教師光環替特定政治意識形態背書。否則，教師角色一旦失去專業自制，便可能由教育者逐步轉化為政治倡議者，進而削弱教育中立原則，並侵蝕校園專業性的根基。

老師談公共議題 避免流於情緒化

更重要的是，《教師法》中的「專業精神」，本質上要求教師必須維持理性、客觀與自我節制，尤其在學生價值觀尚未成熟的教育場域中，教師對公共議題的發言，本就應避免流於情緒化、偏激化或單一立場化。

民眾真正難以接受的，並非教師不得擁有不同政治立場，而是一名由納稅人支應薪資、享有明星學校光環的公立教師，長期以教育專業做為包裝，輸出偏頗政治論述，並以「言論自由」為卸責理由。此一情形已不屬於單純意見表達，而是對教育專業規範的實質偏離，自應接受社會更嚴肅的檢視與評價。

民眾難以接受一名由納稅人支應薪資、享有明星學校光環的公立教師，輸出偏頗政治論述。圖為北一女中校門。（資料照）（作者為法務人員）

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