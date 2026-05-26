健康醫療網》阿茲海默症治療新曙光！針劑治療可能有助延緩退化

廖品雯醫師說明，這類藥物可能出現「類澱粉清除治療相關影像異常」，包括腦水腫或微小腦出血，但多數患者沒有明顯症狀，通常是在定期MRI追蹤時才被發現。臨床上可透過暫停用藥或調整劑量控制，多數情況具可逆性。

◎ 健康醫療網

新藥是否需要終身施打？廖品雯醫師表示，新型單株抗體採取「目標導向」治療模式，並非終身依賴藥物。（取自貼文）隨著台灣邁入超高齡社會，阿茲海默症已成為最常見的失智症類型。過去治療多以乙醯膽鹼酶抑制劑等藥物緩解症狀為主，但自2025年起，台灣衛福部正式核准侖卡奈單抗與多奈單抗兩款新藥，阿茲海默症正式進入針對病理機轉治療的新時代。

清除類澱粉蛋白 延緩大腦退化

國泰綜合醫院神經內科主治醫師廖品雯指出，這兩款新藥皆屬單株抗體針劑，主要作用是清除大腦中異常堆積的β-類澱粉蛋白斑塊，如同清除大腦內的「違章建築」，降低神經細胞持續受損風險。不過，新藥並非讓記憶力快速恢復，而是延緩退化速度，讓患者能更長時間維持原有生活功能。

廖品雯醫師表示，許多家屬誤以為症狀越嚴重越需要施打新藥，但事實上，新藥最適合早期阿茲海默症或輕度認知障礙患者。若疾病已進展至中晚期，大腦神經細胞損傷過多，治療效果便會大打折扣，因此及早發現、及早介入相當重要。

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可能出現腦水腫、腦出血副作用 需定期MRI追蹤

針對家屬擔憂的新藥副作用，廖品雯醫師說明，這類藥物可能出現「類澱粉清除治療相關影像異常」，包括腦水腫或微小腦出血，但多數患者沒有明顯症狀，通常是在定期MRI追蹤時才被發現。臨床上可透過暫停用藥或調整劑量控制，多數情況具可逆性。

廖品雯醫師指出，副作用風險與是否帶有APOEε4基因有關，因此治療前通常會建議接受基因檢測，並搭配影像檢查評估風險。此外，施打期間若需使用血栓溶解劑或長期服用抗凝血藥物，也必須由醫師審慎評估，以降低出血風險。

新藥非終身施打 達標可評估停藥

新藥是否需要終身施打？廖品雯醫師表示，新型單株抗體採取「目標導向」治療模式，並非終身依賴藥物。治療期間會定期透過影像檢查追蹤，一旦確認腦部類澱粉蛋白斑塊已降至目標範圍，經醫師評估後即可考慮停藥。不過，未來是否需再次治療，以及重啟治療時機，目前全球仍持續研究中。

出現疑似症狀應及早就醫 把握黃金治療時機

廖品雯醫師提醒，新藥雖帶來治療曙光，但並非人人適用，治療前需接受神經科醫師完整評估，包括腦部影像與基因檢測，治療期間也需定期MRI追蹤安全性。若發現親友出現記憶力下降、反覆忘記事情或生活功能退化等早期失智徵兆，應及早就醫，把握黃金治療時機。

本文授權轉載自健康醫療網／記者陳靖安報導阿茲海默症治療新曙光！針劑治療可能有助延緩退化





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