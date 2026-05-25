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自由開講》焚化爐環評不能只問戴奧辛：重金屬如何進入土地、水源與食物鏈？

2026/05/25 13:30

◎ 郭昭宏

焚化爐爭議最容易被濃縮成一個問題：會不會產生戴奧辛？戴奧辛是高度毒性的污染物，也是國際公共衛生長期關注的化學物質。但對一個以農地、茶園、水源與產地信任為核心的地方來說，只問戴奧辛，其實還不夠。更完整的問題應該是：垃圾燃燒之後，砷、鉛、汞、鎘等重金屬會往哪裡去？它們留在煙氣、飛灰、底渣，還是廢水裡？後續是否可能透過沉降、運輸、掩埋、再利用或水土循環，進入土地、水源與農業環境？

南投名間不是一般工業區，這裡有茶園、有農地、有水圳，也有地方長期建立起來的農產品信任爭。（資料照）南投名間不是一般工業區，這裡有茶園、有農地、有水圳，也有地方長期建立起來的農產品信任爭。（資料照）南投名間不是一般工業區，這裡有茶園、有農地、有水圳，也有地方長期建立起來的農產品信任。當焚化爐議題進入這樣的地方，公共討論就不能只停留在單一污染物、單次排放或單一數值，而要追問整套污染物流向管理。

焚化爐不會憑空製造重金屬，在諸多垃圾如塑膠添加物、顏料、電子零件、電池、金屬製品或其他廢棄物進入高溫燃燒系統後，金屬元素不會像有機物一樣被「燒掉」。它們會轉移到煙氣、飛灰、底渣與廢水之中。所以重點是是污染物最後去了哪裡，有沒有被攔截，有沒有被固化，有沒有被監測，有沒有被追蹤。

世界衛生組織（WHO）將戴奧辛、砷、鉛、汞、鎘同列為影響公眾健康的十大化學物質；這代表國際公共衛生對焚化爐污染的理解，從來不是只有戴奧辛一項。美國CDC轄下ATSDR（毒物與疾病登記署）最新公布十大威脅健康的環境危害物質，它是綜合出現頻率、毒性與接觸可能性三項指標來排序，重金屬佔了5項，鉛、砷、鎘位居前三名。而最具代表性的 2,3,7,8-TCDD 戴奧辛，排在第11名。

尤其鉛、砷、鎘、汞這類污染物，一旦進入土壤、水體與農業系統，就不是靠一次檢測或一次說明會可以解決；示意圖，圖與本文無關。（資料照）尤其鉛、砷、鎘、汞這類污染物，一旦進入土壤、水體與農業系統，就不是靠一次檢測或一次說明會可以解決；示意圖，圖與本文無關。（資料照）這個排序給台灣環評一個重要提醒：戴奧辛不是不重要，但如果公共討論只盯著戴奧辛，就可能低估重金屬的治理成本。尤其鉛、砷、鎘、汞這類污染物，一旦進入土壤、水體與農業系統，就不是靠一次檢測或一次說明會可以解決。美國EPA對大型都市垃圾焚化爐的最新管制，也採取同樣的複合污染物觀點，這說明在環境治理上，焚化爐從來不是單一毒物問題，而是排放、灰渣、水處理、運輸與長期監測的整體管理問題。

對地方來說，最不能被簡化的就是飛灰與底渣。飛灰是煙氣處理設備攔截下來的細粉狀殘留物，常比底渣更容易富集重金屬與戴奧辛類污染物。底渣雖然顆粒較粗，也可能含有玻璃、陶瓷、金屬與無機礦物。若底渣要再利用為工程材料，或飛灰要固化後掩埋，地方政府與業者就必須清楚交代：檢測標準是什麼？抽驗頻率是多少？流向如何追蹤？異常時如何公開？長期環境監測資料是否能讓居民取得？

烏腳病、鎘米、綠牡蠣都是曾經的痛。重金屬污染不一定立即爆發，卻可能在多年後，用神經、腎臟、肺、心血管疾病與食物鏈的方式回到社會面前；示意圖。（資料照）烏腳病、鎘米、綠牡蠣都是曾經的痛。重金屬污染不一定立即爆發，卻可能在多年後，用神經、腎臟、肺、心血管疾病與食物鏈的方式回到社會面前；示意圖。（資料照）名間作為茶鄉，不能只用一般工業區的思維來看。茶葉長時間暴露在空氣、雨水與土壤環境中，地方居民擔心的不是單一煙囪，而是污染物是否可能進入農業環境。消費者買茶，買的不只是產品本身，也買產地安全、土地形象與長期信任。台灣社會對重金屬的代價理應不陌生，烏腳病、鎘米、綠牡蠣都是曾經的痛重金屬污染不一定立即爆發，卻可能在多年後，用神經、腎臟、肺、心血管疾病與食物鏈的方式回到社會面前。

當代公共政策最需要避免的，是把複雜風險簡化成單一數字。環評報告若只告訴居民「符合標準」，卻沒有說清楚污染物如何被攔截、如何被處理、如何被追蹤，就很難建立真正的信任。尤其面對重金屬，信任不能建立在口頭保證上，而要建立在可公開、可查核、可長期比較的資料上。

因此，焚化爐環評若只回答「戴奧辛是否合格」，無法真正回應地方疑慮。更完整的環評應該包含重金屬排放與粒狀污染物的長期監測方式 ; 飛灰、底渣的流程管理 ; 周邊環境落塵的背景值調查 : 異常運轉期間的污染風險管理等。這些問題不該被視為反對者的情緒要求，而是現代環境治理的基本題目。因為焚化爐一旦進入地方，就不是一年兩年的設施，而是長期與居民、農地、水源共處的公共工程。

PM2.5、重金屬、塑膠微粒、農藥與各種污染物，不只成為生活背景，而且都相互影響；示意圖。（圖取自freepik）PM2.5、重金屬、塑膠微粒、農藥與各種污染物，不只成為生活背景，而且都相互影響；示意圖。（圖取自freepik）現代人面對的環境風險已不只來自單一事件。PM2.5、重金屬、塑膠微粒、農藥與各種污染物，不只成為生活背景，而且都相互影響。醫學界已開始關注腸道作為人體接觸外來物質的重要邊界，少數特定乳酸菌株被研究其與金屬離子結合、排除，降低腸道接觸的可能性。例如LP66、LD66、CCFM8610 等菌株，可以作為理解「重金屬 × 腸道防線」的可能解方。

焚化爐討論不能只靠一句「會不會有戴奧辛」作結。戴奧辛是看得見的恐懼符號，重金屬卻是更需要長期追蹤的環境治理題目。對名間這樣的茶鄉而言，真正重要的不是把焦點放在單一毒物，而是讓土地、水源、空氣、農作物與居民健康，都被納入完整且透明的風險管理。

更多重金屬、空污與環境暴露知識，可延伸閱讀「下一站健康」相關專題。

參考資料

1.World Health Organization. 10 chemicals of public health concern.
2.ATSDR. Substance Priority List.
3.Federal Register / U.S. EPA. Standards of Performance for New Stationary Sources and Emission Guidelines for Existing Sources: Large Municipal Waste Combustors.

（作者為秀傳醫療體系副營運長暨永續長、高雄秀傳紀念醫院腸胃內科主治醫師、高雄醫學大學教授）

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