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自由開講》川習會後，台灣的挑戰與因應

2026/05/26 20:00

◎ 李其澤

川普於五月十三日至十五日訪問北京，與習近平舉行九年來首次面對面峰會。會後，北京宣稱雙方達成「中美建設性戰略穩定關係」新定位，白宮摘要卻全文未提台灣。表面看，台灣被排除在公開成果之外；但川普隨後在空軍一號與《福斯新聞》專訪中的說法證明，台灣並未缺席，而是被移入閉門談判、總統個人裁量與大國交易語境之中。

自由開講》川習會後，台灣的挑戰與因應川普於五月十三日至十五日訪問北京，與習近平舉行九年來首次面對面峰會。（法新社檔案照）
第一個警訊，是對台軍售被搬上談判桌。川普證實與習近平「談了很多」台灣議題，並表示一百四十億美元軍售案尚未決定，會在短期內與台灣方面談過後再判斷。過去美國對台軍售雖受政治因素影響，仍在《台灣關係法》、國會監督、國防需求與印太嚇阻的框架內運作；如今川普一句「我會決定」，把原應由制度推進的安全程序，拉回總統個人裁量。當軍售能否成案，不再只取決於台灣防衛需求，而與貿易、伊朗核問題、荷姆茲海峽與能源制裁一併計價，台灣就已被推入更危險的交換場域。

第二個警訊，是戰略模糊的個人化。被問及中國若攻台、美國是否防衛時，川普未重申長期政策，也未引用《台灣關係法》，而以「只有我知道答案」迴避；在《福斯新聞》專訪中，他更說只要自己在任，中國就不會對台動武。台灣需要的不是某一位總統的個人威懾，而是美國法律、國會支持、軍售制度、盟邦協調與印太嚇阻共同形成的長期支撐。一旦台灣安全被壓縮成「川普在不在」的問題，風險就從戰略模糊滑向政治賭局。

第三個警訊，是「現狀論」的責任移轉。川普說美國對台政策未變，卻同時警告不希望有人因為自恃美國支持而走向獨立；對軍售則說可批可不批，因為「我們不想看到戰爭」。這套說法表面延續舊政策，實質上把美國支持台灣重新框定為「防衛現狀、反對冒進、避免捲入戰爭」。台海和平的焦點，於是從嚇阻中國武力，悄悄轉向約束台灣不要「偏離現狀」。

因此，台灣不能只問「川普有沒有賣台」，也不能滿足於「美國政策沒有改變」。更該追問的是：誰在定義台海穩定？誰的軍事壓迫被當成現狀，誰的民主自衛卻被當成挑釁？

台灣的因應，首在把軍售拉回制度軌道，要求美方公開重申反對武力脅迫、反對片面改變現狀、維持台灣自我防衛能力。其次是主動定義「穩定」：真正的穩定不是台灣噤聲，而是中國放棄武力、國際維持嚇阻、台灣人民自由選擇。第三是加速國防自主與社會韌性，並與民主夥伴形成反脅迫合奏。

川普警告不希望有人因為自恃美國支持而走向獨立，對軍售則說可批可不批，圖為「愛國者三型增程型飛彈」（PAC-3 MSE）系統。（歐新社檔案照）川普警告不希望有人因為自恃美國支持而走向獨立，對軍售則說可批可不批，圖為「愛國者三型增程型飛彈」（PAC-3 MSE）系統。（歐新社檔案照）川習會後，台灣最大的風險不是被一次性出賣，而是在語言、節奏與氣氛中被慢性降音。大國交易未必寫成協議，也可能藏在「穩定」、「現狀」、「冷靜」這些溫和詞彙裡。台灣若等待被定義，就會被放進別人的交易框架；唯有先定義自己、先定義現狀，才能在大國敘事戰中，撐起制衡的第三角。

（作者為彰師大副教授）

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