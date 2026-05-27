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自由開講》當「社會韌性」寫進國防報告：真正的防線，其實在你我生活裡

2026/05/27 11:00

◎ 汪品陯

當多數人談到國防，腦中浮現的往往是飛彈、軍艦與戰機。但國防部近日表示，115年《國防報告書》將把「全社會防禦韌性」列為重點內容，這也代表臺灣的國安思維，正在出現一個重要轉變：真正的防禦，不再只是前線軍人的事，而是整個社會能否在危機中持續運作。

如今的衝突，則可能從網路攻擊、假訊息、能源癱瘓、交通中斷，甚至金融與物流混亂開始；圖為2023俄羅斯士兵持槍駐守在烏克蘭札波羅熱核電廠附近的檢查哨。（路透檔案照）如今的衝突，則可能從網路攻擊、假訊息、能源癱瘓、交通中斷，甚至金融與物流混亂開始；圖為2023俄羅斯士兵持槍駐守在烏克蘭札波羅熱核電廠附近的檢查哨。（路透檔案照）這種改變，其實反映了現代戰爭型態的變化。過去的戰爭講求的是火力與兵力；如今的衝突，則可能從網路攻擊、假訊息、能源癱瘓、交通中斷，甚至金融與物流混亂開始。當敵人不一定先攻擊軍事基地，而是試圖讓社會陷入恐慌與失序時，一個國家的真正防線，也不再只存在於海岸線與雷達站。

因此，國防部此次強調的「全社會防禦」，本質上是在建立一種「社會持續運作能力」。如果停電時醫院仍能維持運作、災害發生時地方社區能彼此支援、網路攻擊來臨時政府與民間仍能維持基本秩序，那麼敵方想透過混亂摧毀臺灣社會信心的企圖，就很難成功。

換句話說，真正的不對稱優勢，已不只是飛彈數量，而是一個社會是否具備足夠的承受力與自我修復能力。但要推動這樣的概念，最大的挑戰其實不是軍事技術，而是社會溝通。

所謂韌性，並不是要求每個人都成為士兵，而是讓社會在危機時仍知道如何避難、互助與維持基本生活；圖為台北市去年舉辦城鎮韌性演習情形。（資料照）所謂韌性，並不是要求每個人都成為士兵，而是讓社會在危機時仍知道如何避難、互助與維持基本生活；圖為台北市去年舉辦城鎮韌性演習情形。（資料照）近年北京不斷透過輿論操作，刻意將「全民防衛」與「戰爭逼近」劃上等號，試圖在臺灣社會製造焦慮與疲憊感。因此，政府若要推動全社會防禦，就更需要清楚向民眾說明：所謂韌性，並不是要求每個人都成為士兵，而是讓社會在危機時仍知道如何避難、互助與維持基本生活。

這其實與防災教育、醫療量能、能源備援甚至社區組織能力都有關。真正成熟的國防，不只是增加武器，而是讓人民相信：即使面對壓力，這個社會依然能穩定運作。當國防報告書開始把「社會韌性」放進核心位置時，我們也應該理解到，國家安全早已不只是軍事問題，而是整體制度與社會信任的總和。

因為真正難以被擊潰的防線，從來不只是鋼鐵，而是人民願意一起守住生活的意志。

（作者為大學生）

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