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自由開講》確保不對稱作戰最後拼圖：可攜式無人機反制系統已無拖延本錢

2026/05/22 18:00

◎ 周宇平

國防預算應兼顧「國防自主」，建請優先編列「可攜式無人機反制系統」專案預算，逐步建構全島防禦韌性

國家安全不分朝野，防衛自主不容斷鏈。雖然7,800億元國防特別預算已為台美合作奠定基礎，但無人機威脅更顯重要，「可攜式無人機反制系統」應是建構全島低空防禦網不可或缺的重要拼圖。

「可攜式無人機反制系統」應是建構全島低空防禦網不可或缺的重要拼圖。圖為國軍操作無人機干擾槍。（資料照）「可攜式無人機反制系統」應是建構全島低空防禦網不可或缺的重要拼圖。圖為國軍操作無人機干擾槍。（資料照） 監察院於2026（115）年4月23日調查指出，國軍目前在無人機反制能力、裝備性能、部署密度及部隊應處能力上仍有不足，並要求國防部檢討改進。這顯示低空威脅已非未來問題，而是當前較為迫切的軍需重點。

而且，從系統採購、頻譜整合、部隊訓練到戰術驗證，都需要長時間累積與磨合，絕不能等到情勢升高甚至臨戰前才倉促部署。

為強化國軍不對稱戰力，軍方需求單位應於後續預算中優先支持並加速推動本案，理由如下：

一、各型無人機已成高顯首要威脅

從烏俄戰爭到中東局勢，無人機已成為現代科技戰與電子戰核心工具。敵方可用極低成本癱瘓高價值目標與關鍵基礎設施，反制系統因此成為低空防護關鍵。台灣面對的不只是傳統軍事威脅，更包含頻繁侵擾金馬前線與本土空域的灰色地帶衝突。面對「低空、慢速、高頻率」目標，諸多重要設施，若仍以高價飛彈應對，不僅成本失衡，也難以長期支撐。

烏克蘭士兵於前線操作偵察無人機，烏軍近年透過大量低成本無人機，迫使俄軍放緩地面推進並分散防空部署。（路透檔案照）烏克蘭士兵於前線操作偵察無人機，烏軍近年透過大量低成本無人機，迫使俄軍放緩地面推進並分散防空部署。（路透檔案照） 因此，即刻開始逐步建構多層次無人機防禦系統，已是刻不容緩的重要任務。

二、「可攜式無人機反制系統」的三大戰略價值

（一）關鍵設施與人員防護：國軍部隊及重要基礎設施，皆需此類裝備反制敵方偵察與襲擊，提升高價裝備與官兵安全。

（二）機動、隱蔽與分散部署能力：固定式防空系統易成首波攻擊目標，而可攜式反制設備可由單兵快速部署於城鎮、山區與重要節點，提升低空防護韌性與戰場存活能力。

（三）建置本土國防技術產業鏈：無人機反制涉及射頻、電戰、資安與通訊等關鍵技術。優先編列相關預算，不僅可滿足國軍需求，更有助台灣建立自主技術與未來性能提升需要。

我國致力於建構反無人機系統。圖為美國陸軍「郊狼」（Coyote）反無人機系統。（資料照，取自RTX官網）我國致力於建構反無人機系統。圖為美國陸軍「郊狼」（Coyote）反無人機系統。（資料照，取自RTX官網） 三、結語：防衛不分朝野，軍民安全不能等待

國防預算固然需要監督，但外部無人機威脅不會因預算審查而停歇，更應提早完成相關建置，以防範突發性低空襲擾與滲透風險。

而無人機威脅不分平/戰時，平時涉及重大活動與關鍵設施安全，戰時更攸關部隊生存與整體防衛韌性。因此，建請軍方優先推動「可攜式無人機反制系統」採購與部署規劃，逐步建立整體低空安全防護能力。

安全沒有空窗期，防衛自主不容斷鏈。唯有儘早完成低空防禦布局，才能真正具備與時俱進的防衛韌性，有效因應未來灰色地帶衝突與威脅挑戰。

國防部戰略規劃司長黃文啓日前表示，將籌獲新型單兵人攜式反無人機系統，具備一次干擾多架效能，提升連級單位具備即時反制能力。（資料照，行政院提供）國防部戰略規劃司長黃文啓日前表示，將籌獲新型單兵人攜式反無人機系統，具備一次干擾多架效能，提升連級單位具備即時反制能力。（資料照，行政院提供） （作者為台灣智庫諮詢委員/國防工業發展基金會評鑑中心評鑑委員）

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