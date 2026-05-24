自由開講》毒駕不是酒駕翻版 是更嚴重公共危險

◎ 李智遠

多年來，台灣社會對酒駕危害已形成高度共識。刑法第185條之3「不能安全駕駛罪」，將酒後駕車列為犯罪，其理由在於酒精會降低人的反應能力與判斷力，因此即使尚未發生事故，只要酒測值超標，就可直接處罰。這種制度屬於「抽象危險犯」，也就是法律認為行為本身已足以危害公共安全。

酒駕多是能力下降，毒駕卻可能是意識失控；圖為基隆市一名男子因毒駕失控闖入對向車道，造成一名機車騎士受傷被捕。（民眾提供）然而，毒駕危險性，其實遠高於酒駕。酒精通常只是讓駕駛反應變慢，但毒品往往直接影響人的精神與意識狀態。許多毒品會造成幻覺、躁動、妄想、情緒失控，甚至喪失對現實的正常判斷能力。換言之，酒駕多是能力下降，毒駕卻可能是意識失控。毒駕對道路安全形成的危險，已不只是抽象危險，同時兼具「具體危險」。

近來接連發生重大毒駕事故，也讓政府開始採取更強硬措施，包括導入毒品唾液快篩、提高拒測處罰；研議限制有吸毒紀錄者持有駕照、乘客連帶處罰、增訂毒駕為預防性羈押之事由等制度。這樣的方向不僅正確，而且必要。但如僅靠交通行政之吊扣或註銷駕照，對阻止毒駕，效果仍然非常可限。現實中，大量無照駕駛案件早已證明，「不能開車」與「不會開車」，是完全不同。尤其對毒癮者而言，在毒癮發作、精神失控或僥倖心態下，即使沒有駕照，仍可能違法駕車。

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因此，毒駕防制不能只停留在交通管理，而必須提升為更高公共危險預防制度。尤其對於毒駕累犯、重大事故行為人，或具有高度再犯風險者，更應建立完整的「刑後風險控制機制」。即使其已羈押釋放、假釋或服刑完畢，只要毒癮尚未戒除，其再次駕車上路的風險依然存在。因此，政府未來真正應推動的，除了限制駕照取得，更應包括戒癮治療、定期毒品檢測、電子監控結合特定期間禁止駕駛命令。

過去電子監控多用於性犯罪或家庭暴力案件，但重大毒駕累犯同樣具有高度公共危險性；示意圖。（資料照）其中，電子監控尤其值得討論。過去電子監控多用於性犯罪或家庭暴力案件，但重大毒駕累犯同樣具有高度公共危險性。若一名毒駕累犯、或曾造成重大事故者，在刑滿後仍毫無監控地自由駕駛，其對社會造成的風險，恐怕不亞於其他高危險犯罪者。

過去社會對酒駕的輕忽，曾付出無數生命代價；如今若再低估毒駕危險性，恐怕只會讓更多悲劇重演。酒駕是危險駕駛，毒駕則可能是失控駕駛。當一個人的精神與行為已受毒品控制時，他握住方向盤的那一刻，本身就是對公共安全的重大威脅。因此，政府如今採取更積極、更強硬的毒駕政策，是必要的改革。公共安全強化，不是在悲劇發生後追究責任，而是在悲劇發生前，就阻止下一個受害者出現。

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（作者為大學兼任教師 曾任企業講師）

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