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自由開講》川普總統，您誤會了！—美台攜手創造科技產業成功互補模式

2026/05/21 16:40

◎ 郭智輝

近日美國川普總統再度提起「台灣偷走美國晶片產業」的說法，也再一次引發各界討論。身為前經濟部長及半導體供應鏈平台創業者，我有責任提出說明，釐清這樣的誤解。

從全球產業發展軌跡與經濟學的比較利益原則來看，川普總統的說法恐怕過於簡化，也容易模糊問題的本質。

近日美國川普總統再度提起「台灣偷走美國晶片產業」的說法，也再一次引發各界討論。（美聯社檔案照）近日美國川普總統再度提起「台灣偷走美國晶片產業」的說法，也再一次引發各界討論。（美聯社檔案照）事實上，台灣半導體產業的崛起，不是建立在「取代美國」之上，而是在全球產業分工架構下，不同國家選擇不同發展路徑的結果。

在國際經濟理論中，一個國家不可能在各個產業領域都占據優勢，而應依據自身條件或策略，集中資源在最具效率與競爭力的產業。這正是比較利益（Comparative Advantage）的基本精神。

過去數十年間，美國在科技產業扮演的角色，始終是創新與技術的領導者。從半導體基礎科學、EDA設計、核心IP、晶片架構，到高附加價值的系統設計與軟體生態，美國牢牢掌握產業最上游的關鍵位置。

美國企業的策略非常清楚：把資源集中於研發、創新與品牌價值，而將需要投入大量資本、密集勞動力的製造部分，則逐步外包至後進國家或地區。這不是被迫放棄，而是比較利益後的主動選擇。

過去數十年間，美國在科技產業扮演的角色，始終是創新與技術的領導者。（彭博檔案照）過去數十年間，美國在科技產業扮演的角色，始終是創新與技術的領導者。（彭博檔案照）當年，美國企業看上亞洲在製造成本、人力資源與生產效率的優勢，於是形成國際分工的產業模式。在這樣的架構下，台灣、日本、韓國與後來的中國，在不同科技產品分別扮演重要的製造任務。

台灣並不是憑空取得半導體技術。1970年代，台灣透過工研院引進美國RCA技術，建立基礎技術；而後經過數十年的人才培養、製程精進、供應鏈整合與產業聚落發展，才逐步形成今日的優勢地位。其中的關鍵，不是「技術取得」，而是「持續精進」。

半導體並非拿著電路布局設計稿就能按圖生產，這是一項需要極高紀律、精密管理與長期投入的產業；良率提升一個百分點、製程領先一個世代，便可形成巨大的競爭差距。這些過程不存在捷徑，更不宜以「偷」字概括全局。

台灣半導體產業發展，在不同科技產品分別扮演重要的製造任務。（路透檔案照）台灣半導體產業發展，在不同科技產品分別扮演重要的製造任務。（路透檔案照）美國並未失去半導體產業，而是重新定義了自己在產業中的角色。即便到了今天，全球最重要的晶片設計、作業系統、AI架構、設備與材料等核心技術，多數仍掌握在美國手中。美國企業依然站在全球科技價值鏈的制高點。

近年地緣政治快速變化，以及疫情期間供應鏈中斷，讓美國開始重新思考：過度追求效率而喪失製造韌性，是否危及國家安全。因此積極透過產業政策鼓勵製造業回流；其背後的意義，並非否定全球分工，而是重新平衡效率與安全之間的關係。

因此，台灣半導體的成就不應被曲解為「取代了誰」，甚至「偷走了誰」。我們要強調的是，台灣在全球分工體系中，以長期投入、專業能力與產業韌性，建立了不可取代的地位。

產業不是零和競爭。台灣的成功不代表他人失敗。更準確地說，美國選擇了創新，台灣選擇了製造；美國創造技術價值，台灣實現技術價值；美台雙方共同實現了過去數十年全球科技產業最成功的合作模式。

今天的挑戰，不是回頭爭辯誰曾經擁有哪個產業，而是要思考，誰有能力布局未來、制定規則，並引領下個階段的全球產業變革。從半導體的完美互補經驗來看，美台攜手，可望再創新一波的科技盛世。

對於川普多次公開指責台灣「偷走」美國的晶片與半導體產業，行政院表示，會持續來溝通也會持續對外說明。（資料照）對於川普多次公開指責台灣「偷走」美國的晶片與半導體產業，行政院表示，會持續來溝通也會持續對外說明。（資料照） （作者為前經濟部長、崇越集團創辦人）

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