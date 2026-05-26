自由開講》從護病比到一日手術：看透醫療政策制定者頭痛醫頭的治標邏輯

◎ 盧俊瑋

三班護病比正式入法，本該是翻轉護理過勞的里程碑。

然而，當政策宣告不久，便傳出醫學中心龍頭擬推動「一日手術」、讓部分術後病人當日傍晚即可出院的消息。這記警鐘逼得我們必須直面核心的詰問：為什麼醫療主事者只願意做這種頭痛醫頭、腳痛醫腳的決策，而不願意改善真正的問題？

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三班護病比正式入法，本該是翻轉護理人員過勞的里程碑。（資料照）不可否認，「一日手術」本身當然可以是進步。麻醉安全提升、微創技術成熟、術後照護標準化，都可能讓部分病人安全返家。但若某些病人過去需要住院觀察，是因為術後可能出血、感染、疼痛難以控制，或生命徵象可能變化，那麼現在突然改成當日出院，就必須提出清楚的病人篩選標準、急診回診率、再入院率、併發症監測與返家照護機制。否則，這項改變就是把病房壓力轉移到急診、門診、家庭與病人自己身上。

這正是筆者所謂的「棋子治理」。政策制定者在棋盤上移動一顆棋子，要求醫院達到護病比；醫院為了符合規範，只好再移動另一顆棋子，把住院照護改成一日手術，把病房觀察改成急診施打抗生素、門診追蹤或居家觀察。表面上，病房床數下降，護病比數字變漂亮；然而，照護需求沒有消失

這種治理邏輯，在醫療政策中並不陌生。假日輕急症中心就是一例。主管機關以為設幾個據點、排幾個班，就能紓解急診壅塞，卻沒有真正處理後送病床不足、護理人力流失、長照與社福斷鏈等深層問題。結果只是多放了一顆棋子，急診塞車的根源仍留在原地。

護病比入法真正該處理的，是護理人員為何離開病房，為何不願留在夜班，為何薪資、風險與責任長期不成比例。

主管機關設置假日輕急症中心，卻未根本解決急診室塞車的問題。（資料照）如果醫療主事者只要求醫院達標，卻沒有投入足夠資源改善待遇、補足人力、減少無效行政負擔，醫院自然會發展各種因應策略。最後得到的，可能是更短的住院、更快的出院、更多急診回流，以及更多由家屬承擔的照護焦慮。

（作者為皮膚科助理教授）

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