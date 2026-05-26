自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從護病比到一日手術：看透醫療政策制定者頭痛醫頭的治標邏輯

2026/05/26 08:30

◎ 盧俊瑋

三班護病比正式入法，本該是翻轉護理過勞的里程碑。

然而，當政策宣告不久，便傳出醫學中心龍頭擬推動「一日手術」、讓部分術後病人當日傍晚即可出院的消息。這記警鐘逼得我們必須直面核心的詰問：為什麼醫療主事者只願意做這種頭痛醫頭、腳痛醫腳的決策，而不願意改善真正的問題？

三班護病比正式入法，本該是翻轉護理人員過勞的里程碑。（資料照）三班護病比正式入法，本該是翻轉護理人員過勞的里程碑。（資料照）不可否認，「一日手術」本身當然可以是進步。麻醉安全提升、微創技術成熟、術後照護標準化，都可能讓部分病人安全返家。但若某些病人過去需要住院觀察，是因為術後可能出血、感染、疼痛難以控制，或生命徵象可能變化，那麼現在突然改成當日出院，就必須提出清楚的病人篩選標準、急診回診率、再入院率、併發症監測與返家照護機制。否則，這項改變就是把病房壓力轉移到急診、門診、家庭與病人自己身上。

這正是筆者所謂的「棋子治理」。政策制定者在棋盤上移動一顆棋子，要求醫院達到護病比；醫院為了符合規範，只好再移動另一顆棋子，把住院照護改成一日手術，把病房觀察改成急診施打抗生素、門診追蹤或居家觀察。表面上，病房床數下降，護病比數字變漂亮；然而，照護需求沒有消失

這種治理邏輯，在醫療政策中並不陌生。假日輕急症中心就是一例。主管機關以為設幾個據點、排幾個班，就能紓解急診壅塞，卻沒有真正處理後送病床不足、護理人力流失、長照與社福斷鏈等深層問題。結果只是多放了一顆棋子，急診塞車的根源仍留在原地。

護病比入法真正該處理的，是護理人員為何離開病房，為何不願留在夜班，為何薪資、風險與責任長期不成比例。

主管機關設置假日輕急症中心，卻未根本解決急診室塞車的問題。（資料照）主管機關設置假日輕急症中心，卻未根本解決急診室塞車的問題。（資料照）如果醫療主事者只要求醫院達標，卻沒有投入足夠資源改善待遇、補足人力、減少無效行政負擔，醫院自然會發展各種因應策略。最後得到的，可能是更短的住院、更快的出院、更多急診回流，以及更多由家屬承擔的照護焦慮。

（作者為皮膚科助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書