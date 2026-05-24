黑熊學院》美日首次在宮古島進行聯合演習

過去台灣大眾普遍認為，若台海爆發衝突，台灣東部（花蓮、台東、宜蘭）是相對安全、能保存戰力的基地，但近年中國海空軍頻繁出沒台灣東部外海。此次演習的地點之一「與那國島」，距離台灣蘇澳僅111公里。美日在這些島嶼強化威懾力，等於間接幫台灣守住東部外海。

◎ 黑熊學院

結論先說：這不是單純的例行軍演，此次演習直接關係到台灣國家安全。



》將「台灣有事就是日本有事」檯面化



近年在各國智庫或兵棋推演都一致認為，中共侵台的關鍵步驟就是「切斷日本與台灣的補給線、阻絕美日後援」。



此次演習的地點之一「與那國島」，距離台灣蘇澳僅111公里。（本報資料照）而這次演習的地點位於宮古、與那國和石垣島，也就是台灣北方的第一道外圍屏障。



這代表日本已將台海和平，其日本自身的領土安全當作同一件事。



另外過去台灣大眾普遍認為，若台海爆發衝突，台灣東部（花蓮、台東、宜蘭）是相對安全、能保存戰力的基地，但近年中國海空軍頻繁出沒台灣東部外海。



此次演習的地點之一「與那國島」，距離台灣蘇澳僅111公里。



美日在這些島嶼強化威懾力，等於間接幫台灣守住東部外海。



這次美日的聯手有四大突破，值得我們注意：



第一，地理位置敏感



過去這類大規模美日演習，多是集中在日本本土、九州或沖繩本島；圖為2018利劍軍演。（路透檔案照）過去這類大規模美日演習，多是集中在日本本土、九州或沖繩本島。這次是第一次專門針對「南西列島」——與那國島、石垣島與宮古島——非常明顯，這直接踩在中國最在意的「第一島鏈」關鍵缺口。



第二，美日首次在宮古島設立「聯合協調中心」



過去作戰主體是美國，日本多為被動的支援與防禦。但這次雙方直接測試如何共享同一套指揮系統，甚至互相操作彼此的裝備，這就是邁向聯合作戰的指標。



第三，演練更貼近實戰並具有攻勢性：以中國作為假想敵



過去演練偏向傳統搶灘或基地防衛，但這次則在石垣島部署了「88式反艦飛彈」、與那國島「掃描鷹二代」無人機。這擺明是針對中國海軍可能企圖穿過宮古海峽、甚至包圍台灣的反制演練。



第四，日本嘗試調用民間資源



日本自衛隊首次在美國和菲律賓的年度「肩並肩」演習中，發射88式岸置反艦飛彈擊沉一艘退役軍艦。（路透檔案照）本次演訓對日本來說，最重要目的是若極端情境發生（如港口與機場受損），是否能利用民間貨輪與民用資源。



因此，演習期間將利用9處港口運輸以糧食與飲用水為主的物資，但不會運送任何彈藥。



美國跟日本正在進行「應對台海開戰」實戰演練。



道理很簡單：危機千真萬確，國際間都有將中國的野心與侵略意圖當真。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書





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