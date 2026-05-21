沈榮欽國際視野》藍白之賜 台灣民主倒退中！

台灣為何民主倒退？其實我在之前的貼文便解釋過，早在黃國昌聯合翁曉玲等人鬧出各種違憲法案，並且癱瘓憲法法庭鬧劇後，經濟學人便曾警告，台灣的民主指數可能會由此引發動盪而下跌。 果然，台灣在民主指數中的「政府運作（Functioning of government）」分數大為下降，反映的正是朝野對立，總預算遭到杯葛等各種現象。

◎ 沈榮欽

看到很多人在傳這張天下雜誌做的圖，是經濟學人智庫EIU編纂的最新全球指數排名，表示以台灣全球第15名的成績，達到「完全民主」為榮。

我必須說句實話，這中間有很大的誤解，因為這種說法掩蓋了重要的事實：台灣民主指數的排名和分數都在下降中！

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經濟學人智庫EIU編纂的最新全球民主指數排名，台灣獲全球第15名的成績，達到「完全民主」。（本報製表）之前台灣的民主指數曾經達到全球第十名，是前十名中唯一非白人為主的國家，也是全球2000萬人口以上國家的第一名！這是自從經濟學人編纂民主指數以來，所獲得最驚人的成就。

然後台灣退到第12名，今年再退到第15名，台灣的民主正在衰退中，之前的民主奇蹟已不復見，日本也以第13名正式超越台灣，台灣不再是亞洲第一！

台灣為何民主倒退？其實我在之前的貼文便解釋過，早在黃國昌聯合翁曉玲等人鬧出各種違憲法案，並且癱瘓憲法法庭鬧劇後，經濟學人便曾警告，台灣的民主指數可能會由此引發動盪而下跌。

果然，台灣在民主指數中的「政府運作（Functioning of government）」分數大為下降，反映的正是朝野對立，總預算遭到杯葛等各種現象。

民眾黨黃國昌（左）聯合國民黨翁曉玲（右）等立委鬧出各種違憲法案。（資料照）此外，託民眾黨與部分國民黨人之福，台灣的「制度信任」（Institutional trust）也在落後，例如有越來越多的民眾，因為柯文哲貪污案，相信司法淪為政治之工具，最終同樣反映在台灣的民主指數中。

此外，台灣的「民主政治文化（Political culture）」也下降。例如根據調查顯示，台灣約有五分之一（20.4%）的民眾在特定情況下認為「獨裁有時比民主更好」，或認為不論什麼體制都沒差，台灣人對民主的信心在下降中。

最後，本次評分期間，是全球民主反彈的時期，相較前兩次全球民主倒退，本次有大量國家的分數上升，台灣民主分數卻不升反降，自然也就反映在「民主指數」的排名下降了。

天下沒有白吃的午餐，當台灣民眾給予缺乏民主素養的柯文哲、黃國昌、傅崐萁和翁曉玲權力時，自然最終會以不同方式反映在台灣的民主指數上。這份報告帶來的不是喜訊，而是警訊。

許多民眾，因為柯文哲貪污案，相信司法淪為政治之工具，最終同樣反映在台灣的民主指數中。（資料照）（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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