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自由開講》「台灣之盾」快點上路

2026/05/26 14:00

◎ 常遇秋

「川習會」後，美國總統川普公開表示140億美元對台軍售案，可作為與陸貿易競爭的「談判籌碼」。此語，不僅台灣方面震驚，美國國會「跨黨派議員」也強烈反彈，批評此舉嚴重損害美台關係，也危害美國利益！

對此，筆者提出幾點看法。

「川習會」後，美國總統川普公開表示140億美元對台軍售案，可作為與陸貿易競爭的「談判籌碼」。（法新社檔案照）「川習會」後，美國總統川普公開表示140億美元對台軍售案，可作為與陸貿易競爭的「談判籌碼」。（法新社檔案照）首先，美國國會可以「跨黨派」支持台灣軍購，反對把台灣的安全，當成「談判籌碼」！台灣呢？面對急速變遷的國際局勢，還要政黨惡鬥？

筆者認為，台灣的國會先通過「1.25兆國防預算」，一旦美國行政部門與國會取得共識，台灣就可以依據《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，立刻進行陷進武器的軍購，確保台灣的安全！

其次，立法院雖然通過7800億軍購條例，卻把「台灣之盾」給取消了，令人遺憾！中科院研製的「強弓中程反彈道飛彈」，為打造「台灣之盾」的骨幹，今遭預算刪除後，台灣的防空作戰效能將大打折扣。美國智庫指出，台灣過去試圖實施「豪豬戰略」，其實存在許多缺陷。美軍印太司令帕帕羅於2024年6月首次提出的「地獄景象」，更適合「嚇阻敵人」犯台！這4層地理與作戰防線，就是需要大量「無人機」！但台灣「無人機」的國防經費何在？

自由開講》「台灣之盾」快點上路以色列「鐵穹」被視為實戰中能有效保護城市的防空系統之一。（圖取自拉斐爾公司專頁）

最後，筆者期待落實「台灣之盾」（Taiwan Dome/T-Dome）的完整性，以確保台灣的安全！

美以伊軍事衝突，以色列的「鐵穹」防禦系統（Iron Dome），攔截短程火箭彈、火砲和迫擊砲，成功率高達90%以上，保護以色列國人的安全，令人驚豔；美國也要打造美國版的「金穹」！台灣還在猶豫不決嗎？

（作者為教育人員）

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