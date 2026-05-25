自由開講》和平不能只靠川普一句話

◎ 陳清雲

川習會落幕後，台灣議題再次成為國際焦點。從關稅、區域安全、伊朗問題，到對台軍售與台海情勢，美中之間談的每一件事，都牽動全球局勢。但對台灣人民而言，真正重要的問題其實很簡單：和平不能靠幻想，安全更不能靠別人的一句承諾。

美國總統川普近日接受專訪時表示，他認為中國在其任內不會對台動武，但卸任後「可能會動手」。這番話引發國際高度關注，也再次提醒台灣一個現實：再友台的外國領袖，也不可能永遠替台灣承擔安全責任。台灣不能把自己的命運，寄託在任何一位政治人物的任期之上。

請繼續往下閱讀...

川普也提到，他與習近平在峰會期間「整晚都在談台灣」，並坦言台灣是中國最關切的核心議題。這其實並不令人意外。真正值得台灣社會思考的是，當大國競逐日益激烈，台灣如何在國際壓力與地緣政治之間，守住自己的民主、自由與安全。

美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會落幕，川普在接受《福斯新聞》專訪時指出，他認為只要在他任內，中國不會對台灣發動攻擊，並稱在他卸任後，中國就有可能做些什麼。（美聯社檔案照）台灣人民追求的，從來不是戰爭，更不是挑釁。人民希望孩子能平安上學，企業能安心投資，年輕人看得到未來，長輩可以安穩生活。這才是國家治理最核心的目標。也因此，台灣真正需要的，是「有實力的和平」，而不是建立在僥倖上的和平。

近年來，北京對台軍事威嚇從未停止。共機、共艦頻繁擾台，灰色地帶壓力不斷升高，國際社會對台海局勢的憂慮也持續增加。真正危險的，不是台灣人民守護民主自由，而是中國始終沒有放棄以武力改變現狀的可能性。

因此，強化國防不是求戰，而是避免戰爭。沒有足夠的自我防衛能力，和平就可能淪為別人的施捨；唯有具備足夠嚇阻力量，和平才有底氣。台灣當然不可能與中國進行軍備競賽，但至少必須讓世界看見：台灣有保護自己的決心，也有守護民主制度的意志。

當然，維持和平不只是增加軍備。台灣更需要穩健而成熟的外交戰略。對美關係應持續深化合作，與民主盟友建立更緊密連結；對兩岸關係，則應在堅守主權與民主前提下，降低誤判與衝突風險。促和止戰，不是向威權低頭，而是在不放棄國家尊嚴下，努力避免局勢失控。

近來國內也出現一些「疑美論」與「棄台論」聲音，甚至有人認為，既然美國未必會出兵，台灣就應降低自我防衛意志。但事實上，國際政治從來不是建立在情緒，而是建立在利益與實力。當台灣願意守護自己，國際社會才更可能支持台灣；如果連自己都放棄自我防衛，別人又如何相信台灣值得協助？

同樣地，台灣也不能陷入內部對立。政黨可以競爭，立場可以不同，但面對外部威脅，國家利益不能分裂。無論藍綠或統獨，絕大多數台灣人民真正希望的，其實都一樣：不要戰爭、維持和平、守護民主、安定生活。

強化國防不是求戰，而是避免戰爭。沒有足夠的自我防衛能力，和平就可能淪為別人的施捨，圖為國軍操作無人機。（資料照）國際局勢會改變，美國總統也會更替，但台灣的生存與安全，終究必須建立在自己的團結與實力之上。和平當然重要，但和平從來不是單方面忍讓得來的。歷史一再證明，唯有具備自我防衛能力，並展現守護自由的決心，和平才能長久。

台灣不要戰爭，但也不會放棄自由。台灣追求和平，但和平不能只靠川普一句話。

（作者為立法院法制局前局長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法