自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》和平不能只靠川普一句話

2026/05/25 17:00

◎ 陳清雲

川習會落幕後，台灣議題再次成為國際焦點。從關稅、區域安全、伊朗問題，到對台軍售與台海情勢，美中之間談的每一件事，都牽動全球局勢。但對台灣人民而言，真正重要的問題其實很簡單：和平不能靠幻想，安全更不能靠別人的一句承諾。

美國總統川普近日接受專訪時表示，他認為中國在其任內不會對台動武，但卸任後「可能會動手」。這番話引發國際高度關注，也再次提醒台灣一個現實：再友台的外國領袖，也不可能永遠替台灣承擔安全責任。台灣不能把自己的命運，寄託在任何一位政治人物的任期之上。

川普也提到，他與習近平在峰會期間「整晚都在談台灣」，並坦言台灣是中國最關切的核心議題。這其實並不令人意外。真正值得台灣社會思考的是，當大國競逐日益激烈，台灣如何在國際壓力與地緣政治之間，守住自己的民主、自由與安全。

美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會落幕，川普在接受《福斯新聞》專訪時指出，他認為只要在他任內，中國不會對台灣發動攻擊，並稱在他卸任後，中國就有可能做些什麼。（美聯社檔案照）美國總統川普和中國國家主席習近平的峰會落幕，川普在接受《福斯新聞》專訪時指出，他認為只要在他任內，中國不會對台灣發動攻擊，並稱在他卸任後，中國就有可能做些什麼。（美聯社檔案照）台灣人民追求的，從來不是戰爭，更不是挑釁。人民希望孩子能平安上學，企業能安心投資，年輕人看得到未來，長輩可以安穩生活。這才是國家治理最核心的目標。也因此，台灣真正需要的，是「有實力的和平」，而不是建立在僥倖上的和平。

近年來，北京對台軍事威嚇從未停止。共機、共艦頻繁擾台，灰色地帶壓力不斷升高，國際社會對台海局勢的憂慮也持續增加。真正危險的，不是台灣人民守護民主自由，而是中國始終沒有放棄以武力改變現狀的可能性。

因此，強化國防不是求戰，而是避免戰爭。沒有足夠的自我防衛能力，和平就可能淪為別人的施捨；唯有具備足夠嚇阻力量，和平才有底氣。台灣當然不可能與中國進行軍備競賽，但至少必須讓世界看見：台灣有保護自己的決心，也有守護民主制度的意志。

當然，維持和平不只是增加軍備。台灣更需要穩健而成熟的外交戰略。對美關係應持續深化合作，與民主盟友建立更緊密連結；對兩岸關係，則應在堅守主權與民主前提下，降低誤判與衝突風險。促和止戰，不是向威權低頭，而是在不放棄國家尊嚴下，努力避免局勢失控。

近來國內也出現一些「疑美論」與「棄台論」聲音，甚至有人認為，既然美國未必會出兵，台灣就應降低自我防衛意志。但事實上，國際政治從來不是建立在情緒，而是建立在利益與實力。當台灣願意守護自己，國際社會才更可能支持台灣；如果連自己都放棄自我防衛，別人又如何相信台灣值得協助？

同樣地，台灣也不能陷入內部對立。政黨可以競爭，立場可以不同，但面對外部威脅，國家利益不能分裂。無論藍綠或統獨，絕大多數台灣人民真正希望的，其實都一樣：不要戰爭、維持和平、守護民主、安定生活。

強化國防不是求戰，而是避免戰爭。沒有足夠的自我防衛能力，和平就可能淪為別人的施捨，圖為國軍操作無人機。（資料照）強化國防不是求戰，而是避免戰爭。沒有足夠的自我防衛能力，和平就可能淪為別人的施捨，圖為國軍操作無人機。（資料照）國際局勢會改變，美國總統也會更替，但台灣的生存與安全，終究必須建立在自己的團結與實力之上。和平當然重要，但和平從來不是單方面忍讓得來的。歷史一再證明，唯有具備自我防衛能力，並展現守護自由的決心，和平才能長久。

台灣不要戰爭，但也不會放棄自由。台灣追求和平，但和平不能只靠川普一句話。

（作者為立法院法制局前局長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書