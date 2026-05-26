自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》狼又來了 國家機器變夫妻定位器

2026/05/26 11:00

◎ 池明

國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝追蹤器一事，原本被藍營文傳會主委尹乃菁炒作成嚴重的政治監控事件。她公開將矛頭指向賴清德總統與執政團隊，聲稱這是「國家機器」再現，甚至高調嗆聲「等賴清德卸任後，一定追究到底，天天跑法院」。

然而，多日後事件急轉直下。李乾龍本人面對媒體，輕鬆笑稱：「是我太太裝的。」這句短短六字，瞬間把藍營精心堆砌的政治迫害劇本，變成一齣家庭倫理肥皂劇。原本信誓旦旦握有「證據」、要為民主把關的在野黨，轉眼間卻連基本查證都沒做。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝追蹤器一事，輕鬆笑稱：「是我太太裝的。」。（資料照）國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝追蹤器一事，輕鬆笑稱：「是我太太裝的。」。（資料照）面對輿論質疑，尹乃菁非但沒有認錯道歉，僅改口稱李乾龍「愛開玩笑」，見笑轉生氣指責社會「一點幽默感都沒有了」，推諉塞責的高傲態度令人髮指。國民黨先把議題操弄成民主危機，後續卻用「家務事」撇清，暴露出嚴重的政黨誠信破產。

國民黨先射箭再畫靶，已是司空見慣。回顧2019年，參選總統的韓國瑜高調宣稱座車遭裝追蹤器，「國家機器動得非常厲害」，立委謝龍介還說「親眼看過追蹤器照片」，要求蔡英文政府負責，結果呢？怎麼不提200萬斤文旦丟水庫到底在哪裡？

藍營動輒將未經證實的個案，迅速上升到國家機器、「綠色恐怖」的高度，目的無非是製造對立、轉移焦點、鞏固基本盤。結果多次真相大白，不是烏龍爆料就是「袂生牽拖厝邊」，卻從未真誠反省，民眾難免懷疑是自導自演。

尹乃菁作為資深媒體人與藍營文宣戰將，更應明白公共發言之分寸。多年前和劉兆玄的「冷水坑事件」，她本人曾是狗仔追逐焦點，如今卻對未經查證的指控如此輕率，玩弄雙標之明顯，身為文傳會主委早已失格。

國民黨文傳會主委尹乃菁面對輿論質疑，沒有認錯道歉。（資料照）國民黨文傳會主委尹乃菁面對輿論質疑，沒有認錯道歉。（資料照）老狗變不出新把戲，台灣社會早已厭倦放羊的國民黨。藍營若真有心監督政府，就該認錯並勇於道歉，這才是理性民主的在野黨所該有的態度。怎好意思用「幽默感」做擋箭牌，再三考驗人民的耐心，就不怕民意反撲嗎？

（作者為教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書