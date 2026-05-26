自由開講》狼又來了 國家機器變夫妻定位器

◎ 池明

國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝追蹤器一事，原本被藍營文傳會主委尹乃菁炒作成嚴重的政治監控事件。她公開將矛頭指向賴清德總統與執政團隊，聲稱這是「國家機器」再現，甚至高調嗆聲「等賴清德卸任後，一定追究到底，天天跑法院」。

然而，多日後事件急轉直下。李乾龍本人面對媒體，輕鬆笑稱：「是我太太裝的。」這句短短六字，瞬間把藍營精心堆砌的政治迫害劇本，變成一齣家庭倫理肥皂劇。原本信誓旦旦握有「證據」、要為民主把關的在野黨，轉眼間卻連基本查證都沒做。

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國民黨副主席兼秘書長李乾龍座車遭裝追蹤器一事，輕鬆笑稱：「是我太太裝的。」。（資料照）面對輿論質疑，尹乃菁非但沒有認錯道歉，僅改口稱李乾龍「愛開玩笑」，見笑轉生氣指責社會「一點幽默感都沒有了」，推諉塞責的高傲態度令人髮指。國民黨先把議題操弄成民主危機，後續卻用「家務事」撇清，暴露出嚴重的政黨誠信破產。

國民黨先射箭再畫靶，已是司空見慣。回顧2019年，參選總統的韓國瑜高調宣稱座車遭裝追蹤器，「國家機器動得非常厲害」，立委謝龍介還說「親眼看過追蹤器照片」，要求蔡英文政府負責，結果呢？怎麼不提200萬斤文旦丟水庫到底在哪裡？

藍營動輒將未經證實的個案，迅速上升到國家機器、「綠色恐怖」的高度，目的無非是製造對立、轉移焦點、鞏固基本盤。結果多次真相大白，不是烏龍爆料就是「袂生牽拖厝邊」，卻從未真誠反省，民眾難免懷疑是自導自演。

尹乃菁作為資深媒體人與藍營文宣戰將，更應明白公共發言之分寸。多年前和劉兆玄的「冷水坑事件」，她本人曾是狗仔追逐焦點，如今卻對未經查證的指控如此輕率，玩弄雙標之明顯，身為文傳會主委早已失格。

國民黨文傳會主委尹乃菁面對輿論質疑，沒有認錯道歉。（資料照）老狗變不出新把戲，台灣社會早已厭倦放羊的國民黨。藍營若真有心監督政府，就該認錯並勇於道歉，這才是理性民主的在野黨所該有的態度。怎好意思用「幽默感」做擋箭牌，再三考驗人民的耐心，就不怕民意反撲嗎？

（作者為教師）

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