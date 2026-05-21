林修民 半導體看天下》一個台獨各自表述 把台灣打回黑暗時代

在野黨的眼中，中華民國不是台獨的一種。不過很不幸的事情是，在中國眼中中華民國就是台獨，包含這次川習會，川普所謂的go independent 也是整天被中國在那邊不堪其擾的到處煩川普下的產物。

◎ 林修民

川普在川習會之後接受福斯新聞的訪問︰「I'm not looking to have somebody go independent」。在野黨領袖好像自以為自己撿到槍，紛紛跳出來求執政黨反台獨，事實上、所謂台獨、中國跟在野黨認定根本不一樣，所以要求放棄台獨只是在野黨弄出來的一場鬧劇。

什麼是台獨？

美國總統川普表示不希望台灣獨立。（路透檔案照）人類進化之所以從中世紀女巫巫術到啟蒙時代與理性主義，最大的差別就是人類開始學會用科學的態度在處理社會的事務。什麼叫做科學？第一步就是把問題的的本質所有都定義清楚。

為什麼科學的第一步是先定義清楚？

中國俗語說指鹿為馬，如果每個人對鹿跟馬的定義都不一樣，你覺得這一群人在討論鹿跟馬的事物會有交集嗎？就猶如中世紀的巫術，每次女巫講的用的材料理由方法都不一樣，當然最後只會被歷史上標記為人類的黑暗時代。

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國際資通半導體的標準第一步也是先把所有名詞定義清楚

大家如果有興趣去查一下各位每天日常都在用的Wi-Fi，5G或是現在最紅的記憶體，他們相關的國際標準組織如IEEE、3GPP或是JEDEC所產出的國際標準文件，開頭不管是用附錄方式或是直接陳列的方式第一步就是把所有的名詞給定義清楚。

Wi-Fi相關的國際標準組織IEEE會把所有的名詞給定義清楚。（彭博檔案照）只有定義清楚，才不會出現工程端，如你製造你手機的工程師與製造基地台的工程師對於連線方式雙方的名詞定義不一樣，例如以上面的例子，同一隻生物，手機認為那個叫鹿，基地台認為那個是馬，如果出現了這種狀況，這樣子你覺得你的手機還能夠上網嗎？

好，那我們再來問在野黨最愛討論的台獨

請問什麼叫做台獨？

在野黨的眼中，中華民國不是台獨的一種。不過很不幸的事情是，在中國眼中中華民國就是台獨，包含這次川習會，川普所謂的go independent 也是整天被中國在那邊不堪其擾的到處煩川普下的產物。

在野黨的眼中，中華民國不是台獨的一種。不過很不幸的事情是，在中國眼中中華民國就是台獨。（歐新社檔案照）在野黨敢在國際上捍衛中華民國嗎？

包括在野黨的主席，整天說他們去中國交流，事實上，會在國際上真正捍衛中華民國的都是台獨份子，國民黨或民眾黨只要在有中國人出現的地方，中華民國的標誌包含國旗都會全部被會被他們自己主動收起來。

不相信、請大家看看下面這張圖，下面這張圖是筆者跑紐約馬拉松賽時，主辦單位在賽道上所佈置的場景，請問在野黨、你們跟中國交流的時候什麼時候有出現過？

筆者跑紐約馬拉松賽時，主辦單位在賽道上設置有中華民國國旗。（作者提供）（作者為科技專欄作家）

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