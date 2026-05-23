法操》【公法小教室】憲法法庭115年憲判字第4號判決（刑事訴訟上訴不可分原則適用範圍案）

刑事訴訟法第348條第2項規定，於原審判決認定「無罪」之部分不予適用；就此範圍而言，該規定與憲法第8條保障人身自由及第16條保障訴訟權之意旨並無違背。然而，最高法院29年上字第3382號判例之見解，則已牴觸憲法第8條保障人身自由及第16條保障訴訟權之本旨。

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）

聲請標的

刑事訴訟法第348條 第2項

對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。

最高法院29年上字第3382號判例

起訴事實中有一行為而觸犯數個罪名者，雖其中某行為經諭知無罪，而當事人僅就其他之諭知有罪部分，提起上訴時，因審判不可分之關係，依刑訴法第340條第2項之規定，其有關係（即無罪）之部分，視為亦已上訴，上訴審自應就全部起訴事實為適當之判決。

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判決案由

林姓聲請人1995年間參與北二高工程，被地檢署認為超挖土石與行賄公務人員，被依違反水土保持法（A罪）、行賄罪（B罪）以及偽造文書（C罪）等罪起訴。一審法院認為林男犯A罪，但B罪不成立、C罪無證據證明，二審亦認為犯A罪，B、C無罪（C罪不得上訴）。

之後檢察官就A、B罪提起上訴，林男就A罪提起上訴，結果最高法院竟然基於「審判不可分」將不得上訴的C罪部分連同其他兩罪，一起發回更審。經過數次的更審後，最終在更四審，林男雖然在A罪部分獲得無罪判決，但之前就已經獲得無罪（且不得上訴）的C罪，卻莫名其妙變成有罪且不得上訴。

原本已經無罪的C罪，竟然藉由審判不可分原則而起死回生，林男認為違反憲法原則，依法聲請法規範憲法審查。

大法官認為

刑事訴訟法第348條第2項規定，於原審判決認定「無罪」之部分不予適用；就此範圍而言，該規定與憲法第8條保障人身自由及第16條保障訴訟權之意旨並無違背。

然而，最高法院29年上字第3382號判例之見解，則已牴觸憲法第8條保障人身自由及第16條保障訴訟權之本旨。

1. 基於正當法律程序，落實「不告不理」原則

為保障被告依正當法律程序受公平審判之權利，並使其能預測審判範圍以充分行使防禦權，刑事訴訟法採行「不告不理原則」。法院不得對未經起訴的犯罪或未經上訴的部分進行審判，否則即屬就未受請求之事項擅自判決，其判決當然違背法令。

2. 檢察官對犯罪事實的法律評價，對法院不具拘束力

法院審理時，若認為檢察官起訴書所載的犯罪事實，足以符合數項罪名之構成要件，原則上應於判決中分別認定各項罪名，並於主文中記載對應的罪名與刑罰。

若法院認定該數項罪名間具有「想像競合犯」關係（即同一行為觸犯數罪），應於理由欄中說明該法律意旨，並依刑法第55條規定「從一重處斷」，於主文記載從重罪名及其刑罰。

反之，若法院認為起訴事實均不成立犯罪，或部分成立、部分不成立，此時各部分間既無想像競合關係，法院即應分別為「全部無罪」或「一部有罪、一部無罪」之判決。此時，無罪部分與其他部分之間，便不存在從一重處斷的問題。

3. 上訴效力不及於「未上訴的無罪部分」

若原判決認定數罪均成立且具想像競合關係，必須從一重處斷。此時，若當事人僅對其中一部分犯罪提起上訴，其效力將及於其他犯罪，上訴審應一併審理。否則，若該等應「從一重處斷」的數罪，部分留在原法院、部分移至上級法院，一旦分別確定，將導致被告面臨數個有罪判決，違反刑法第55條的本意。

然而，若原判決已判定各罪均無罪，或判決一部有罪、一部無罪，法院本應分別宣告。此時，原判決判為「無罪」的部分，與其他部分並無想像競合關係。檢察官若對此不服，自可針對全部判決提起上訴，交由上訴審全面審理。

若非上述全面上訴的情形，無論原判決是認定全部無罪（檢察官僅就部分無罪上訴），或是認定一部有罪、一部無罪（檢察官或被告僅針對有罪部分上訴），皆足以認定當事人對該「無罪且未上訴」的部分並無爭議。基於不告不理原則，該部分不應成為上訴審的審判對象。

4. 判例之違憲性

當法院判決認為數罪間不具想像競合關係，而為「全部無罪」或「一部有罪、一部無罪」之宣告時，若當事人對此「不具想像競合關係」的判斷並無異議，僅針對特定有罪或無罪部分上訴，則該「未經上訴的無罪部分」便與上訴部分不生關聯，上訴效力自不及於此。若強行納入審判，顯然無視當事人之上訴意旨，使判決範圍逾越請求範圍，不僅違反不告不理原則，更對被告造成裁判上的突襲。這會使原應受無罪判決確定的被告，再次陷入受有罪判決的風險，進而侵害憲法保障的人身自由與訴訟權。

綜上所述，最高法院29年上字第3382號判例，變相容許上訴審法院逾越當事人聲明範圍而為判決，違反不告不理原則並造成裁判突襲，牴觸憲法第8條及第16條之意旨。本案原因案件之當事人，就本庭宣告系爭判例違憲之範圍內，得依憲法訴訟法相關規定請求救濟。

本文經授權轉載自法操》憲法法庭115年憲判字第4號判決（刑事訴訟上訴不可分原則適用範圍案）

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