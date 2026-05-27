自由開講》觀賞《超限戰》 洞悉中共滲透

◎ 林自雄

超限戰不依賴正面軍事衝突，而是透過資訊、科技、經濟滲透、媒體操控與社會分化等手段，削弱敵國社會結構與信任基礎；圖為「乾淨世界」平台在嘉大舉行《超限戰》電影特映會。（資料照）「超限戰」一詞源自中國人民解放軍高級軍官所提出的真實軍事戰略概念。不同於傳統戰爭，超限戰不依賴正面軍事衝突，而是透過資訊、科技、經濟滲透、媒體操控與社會分化等手段，全面削弱敵國社會結構與信任基礎，其影響力往往比武器更深遠、也更難察覺。

《超限戰》電影由加拿大華裔導演執導，是一部令人屏息的政治驚悚片，揭露中共掩蓋並利用新冠疫情發動「超限戰」的野心與策略，劇情懸疑而驚悚，將疫情、政治、科技與人性緊密交織，讓觀眾重新思考現代戰爭的真實樣貌。

目前台灣正面臨嚴重的中共滲透，其『超限戰』策略通過滲透、技術、資訊戰和媒體操縱，一場沒有硝煙的戰爭，早已悄悄滲透你我的日常生活。（路透，本報合成）電影內容尤其提醒我們，目前台灣正面臨嚴重的中共滲透，其『超限戰』策略通過滲透、技術、資訊戰和媒體操縱，一場沒有硝煙的戰爭，早已悄悄滲透你我的日常生活，正在無聲地削弱我們的自由社會。然而，透過影片，連結現在的社會事件後，可以讓你我瞬間清醒，洞悉中共的各種手段及滲透手法！

影片另一面可貴之處在於希望的傳遞，點醒我們守住自己善良的這顆心。即使在現實嚴酷的壓力當中，一份良善的信念，依然能夠引領我們為自己、為社會、為國家，做出一份美好的選擇，而這份選擇來自於我們都篤信的一份真念-「天佑台灣」！

請繼續往下閱讀...

（作者為國立大學教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法