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自由開講》觀賞《超限戰》 洞悉中共滲透

2026/05/27 09:30

◎ 林自雄

超限戰不依賴正面軍事衝突，而是透過資訊、科技、經濟滲透、媒體操控與社會分化等手段，削弱敵國社會結構與信任基礎；圖為「乾淨世界」平台在嘉大舉行《超限戰》電影特映會。（資料照）超限戰不依賴正面軍事衝突，而是透過資訊、科技、經濟滲透、媒體操控與社會分化等手段，削弱敵國社會結構與信任基礎；圖為「乾淨世界」平台在嘉大舉行《超限戰》電影特映會。（資料照）「超限戰」一詞源自中國人民解放軍高級軍官所提出的真實軍事戰略概念。不同於傳統戰爭，超限戰不依賴正面軍事衝突，而是透過資訊、科技、經濟滲透、媒體操控與社會分化等手段，全面削弱敵國社會結構與信任基礎，其影響力往往比武器更深遠、也更難察覺。

《超限戰》電影由加拿大華裔導演執導，是一部令人屏息的政治驚悚片，揭露中共掩蓋並利用新冠疫情發動「超限戰」的野心與策略，劇情懸疑而驚悚，將疫情、政治、科技與人性緊密交織，讓觀眾重新思考現代戰爭的真實樣貌。

目前台灣正面臨嚴重的中共滲透，其『超限戰』策略通過滲透、技術、資訊戰和媒體操縱，一場沒有硝煙的戰爭，早已悄悄滲透你我的日常生活。（路透，本報合成）目前台灣正面臨嚴重的中共滲透，其『超限戰』策略通過滲透、技術、資訊戰和媒體操縱，一場沒有硝煙的戰爭，早已悄悄滲透你我的日常生活。（路透，本報合成）電影內容尤其提醒我們，目前台灣正面臨嚴重的中共滲透，其『超限戰』策略通過滲透、技術、資訊戰和媒體操縱，一場沒有硝煙的戰爭，早已悄悄滲透你我的日常生活，正在無聲地削弱我們的自由社會。然而，透過影片，連結現在的社會事件後，可以讓你我瞬間清醒，洞悉中共的各種手段及滲透手法！

影片另一面可貴之處在於希望的傳遞，點醒我們守住自己善良的這顆心。即使在現實嚴酷的壓力當中，一份良善的信念，依然能夠引領我們為自己、為社會、為國家，做出一份美好的選擇，而這份選擇來自於我們都篤信的一份真念-「天佑台灣」！

（作者為國立大學教授）

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