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自由開講》中國對台滲透 就在你我身邊

2026/06/06 08:30

◎ 島火

中國對台威脅，早已不是軍機繞台、飛彈恫嚇而已。真正值得警惕的是一場沒有硝煙、沒有前線、卻持續深入社會的滲透戰。從假訊息、認知作戰，到統戰交流、網路操作，中國的目標從來不只是攻占土地，而是改變台灣人的判斷能力，削弱社會對民主制度的信任。

中國對台威脅，真正值得警惕的是一場沒有硝煙、沒有前線、卻持續深入社會的滲透戰；前軍情局長劉德良曾指出，台灣遭中共滲透密度為全球最高。（資料照）中國對台威脅，真正值得警惕的是一場沒有硝煙、沒有前線、卻持續深入社會的滲透戰；前軍情局長劉德良曾指出，台灣遭中共滲透密度為全球最高。（資料照）令人擔憂的是，面對滲透威脅，台灣社會始終存在一種輕忽心態。

有人把認知戰當成政治口水，有人認為敵對勢力只是執政者創造的名詞，甚至有人將中國介入台灣輿論描述成正常交流。這種態度最危險之處，不在於立場不同，而在於把警訊當噪音，把威脅視為幻想。

中國最可怕的地方，不是飛彈數量，也不是軍艦規模，而是讓部分人逐漸習慣滲透、合理化滲透，最後失去辨識能力。當外部勢力可以透過媒體、網路、經濟與政治影響內部認知時，民主制度就可能從內部被侵蝕。歷史上許多國家的崩解，不是輸在戰場，而是輸在失去警覺。

台灣最大的防線從來不是海峽，而是人民。

若有人還認為中國滲透是假議題，那不是天真，而是替民主解除警報器。當社會開始把危機視為多慮時，危機往往已經走進門口。

中國最可怕的地方，不是飛彈數量，也不是軍艦規模，而是讓部分人逐漸習慣滲透。（路透檔案照）中國最可怕的地方，不是飛彈數量，也不是軍艦規模，而是讓部分人逐漸習慣滲透。（路透檔案照） （作者為從商）

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