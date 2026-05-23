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自由開講》從皮克敏看花蓮觀光：把「路過」變成「停留」

2026/05/23 11:00

◎ 林則葹

最近，手遊《皮克敏》（Pikmin Bloom）讓許多人重新愛上散步。這款遊戲最有趣的機制，是將日常的咖啡廳、車站、公園，轉化為可以收集角色的「地方圖鑑」。它提醒治理者一個簡單的道理：一個城市真正迷人的，不一定是大型地標，而是那些讓人願意慢下腳步、產生連結的生活細節。

這也正好照見了花蓮觀光的盲點。

花蓮不缺讓人驚嘆的山海，但長期以來，我們的觀光過於依賴「車窗視角」，旅客從一個停車場移動到下一個停車場，拍照打卡後隨即離去。這種點對點的移動看似帶來流量，卻沒能讓觀光紅利滲透進街區，更沒能轉化為真實的在地活力。

手遊《皮克敏》在嘉義市舉辦實體活動，吸引大批玩家造訪。（資料照）手遊《皮克敏》在嘉義市舉辦實體活動，吸引大批玩家造訪。（資料照）縣府投入預算舉辦大型活動與旅遊補助，固然能短期刺激人潮，但真正有韌性的觀光，不能只靠一次性的熱鬧，而是要思考：人來了之後，我們有沒有給他一個「走進去」的環境？

以我服務的第三選區為例，鳳林、壽豐到光復的聚落並不擁擠，甚至有許多適合慢慢看的街廓與風景，卻因缺乏步行引導與停留空間，導致道路容易被簡化成車輛通過的管線，而不是生活的載體。

許多地方不是不能走，而是沒有被整理成讓人想走。

當車站、學校、市場與老店之間缺乏連續的遮蔭、座椅與清楚的指標，旅客就難以產生探索巷弄的誘因，居民也習慣用開車、騎車解決短距離移動。結果是，我們擁有全世界最美的自然景觀，卻未必擁有一段能讓旅客放慢腳步、與地方產生深度記憶的街道。

花蓮下一階段的觀光治理，應從各鄉鎮的生活節點出發，盤點短距離的連結路網，將基礎建設轉化為觀光資本。透過微小的空間優化，補上遮蔭、改善照明、整理出平整的步行動線，讓這些點狀的景點，串成一張可以被走讀的地方圖鑑。

這不只是為了觀光客，更是為了在地居民。當街道變得舒適好走，長輩能安心散步，家長能推著嬰兒車探索家鄉，地方的小店才真正有機會被看見、被走進去。

當車站、學校、市場與老店間缺乏連續的遮蔭、座椅與清楚指標，旅客就難以產生探索巷弄的誘因，圖為花蓮縣鳳林中華市場。（資料照）當車站、學校、市場與老店間缺乏連續的遮蔭、座椅與清楚指標，旅客就難以產生探索巷弄的誘因，圖為花蓮縣鳳林中華市場。（資料照）皮克敏在手機地圖上種花，而治理者有責任在現實街道中種下停留的理由。觀光復甦的起點，不一定是下一場萬人演唱會，而可能是一條讓人願意多走兩步的街。當花蓮的道路不再只是讓車輛通過，而是能讓人慢下腳步、發現驚喜，花蓮觀光才會真正從「人來了」，走向「人留下來」。

（作者為花蓮縣議員）

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