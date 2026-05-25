自由開講》川習會的微笑背後，是一場沒有互信的危機劇場

◎ 下民之辟

這次川習會被包裝成是一場中美降溫之旅。

鏡頭裡有握手、有微笑，有北京刻意營造的禮遇，也有中國外交部會後新聞稿稱的「建設性中美戰略穩定關係」。但若只讀官方說法，便會錯過這場峰會真正透露出的隱藏訊號。川普在登上空軍一號前，美方人員與隨行媒體將中方發放的證件、胸章、拋棄式手機與紀念品丟進機梯旁垃圾桶，這一幕比許多外交辭令都直接。若彼此信任，這些紀念品便不會被視為資安與反情報的風險。

第一個訊號，是會場秩序的安排。

兒童揮旗歡迎，畫面溫暖、秩序整齊，因為孩子不會追問，隊伍不會失序，天真無暇的笑臉能完整收進官媒鏡頭。這不是單純禮賓，而是威權政治習慣用可控畫面取代真實互動。然而，美方記者團遭嚴格限制，甚至傳出遭安保推擠與隔離。民主國家的媒體即使尖銳，仍是權力必須面對的監督者，而威權體制眼中的記者，卻常是可能破壞劇本的變數。

請繼續往下閱讀...

川習會引發國際關注，然而川普在登上空軍一號前，美方人員與隨行媒體將中方發放的證件、胸章、拋棄式手機與紀念品丟進機梯旁垃圾桶。（法新社檔案照）第二個訊號，來自陪同人事安排。

蔡奇不是主管外交的王毅，也不是主掌經貿的何立峰，卻以中共中央辦公廳主任身分出現在中南海小範圍會晤、茶敘與午餐等核心場域中。掌管著最高領導人的行程、文件、接觸與安全節奏。這說明此行不只由外交系統處理，更由習近平身邊的政治安全系統把關。當外交場合也由核心親信深度參與，外界看到的，是一個權力更集中、決策更不透明的北京。

第三個訊號，來自這場會談刻意留下的空白。

沒有第一夫人同行，沒有家宴營造出的私誼，也沒有共同公報或聯合聲明。這些安排看似只是形式，卻常是大國關係能否互信的溫度計。若雙方真要宣示關係回暖，至少會留下某種共同文字；如今各自發稿、各說各話，反而說明彼此只願意把衝突暫時按住。北京談戰略穩定，華府要交易成果，兩邊都需要降溫，卻沒有真正放下戒心。

這種沒有互信的降溫，也反映在雙方如何談台灣。北京把台灣稱為美中關係中最重要的問題，並不是要討論台灣人民的意志，而是要把台灣鎖進美中雙邊框架，迫使華府面對北京紅線。川普談台灣與軍售時，仍保留交易空間，沒有給北京想要的承諾，也沒有把台灣排除在談判氣氛之外。這正是川習會微笑背後的真相。雙方都想避免衝突升高，卻都把彼此最在意的籌碼握在手上。農產品、能源、伊朗與晶片議題，表面上是合作清單，實際上也是各自試探底線的工具。所謂穩定，不是矛盾消失，而是矛盾被暫時收進談判桌下。

蔡奇以中共中央辦公廳主任身分出現在中南海小範圍會晤、茶敘與午餐等核心場域中。（路透檔案照）因此，川習會的戰略意涵，不是美中重新友好，而是雙方都在替下一階段的競爭爭取緩衝。

北京要政治紅線被看見，川普要經濟成果能兌現；雙方都需要降溫，卻都沒有真正把對方視為可信任的夥伴。這對台灣的提醒是，不能只把目光停在大國是否談到台灣，更要看見台灣如何被放進對方的風險計算。真正的安全，取決於台灣能否持續累積國防、經濟、科技與民主韌性。當大國都在微笑中保留籌碼，台灣要問的也許不是誰會替我們保證和平，而是我們是否已經強大到讓任何人都不能輕易替我們決定未來。

（作者從事自由業，具軍事政治學專業背景）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法