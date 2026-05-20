名家分享~福澤喬》這兩面旗幟不一樣

右邊是「WTC 台灣旗」由世界台灣人大會（World Taiwanese Congress）在2001年首倡並通過，後來成為台灣獨立運動與本土社團常見的代表性旗幟之一。左邊是民主進步黨黨旗自1986年創黨以來沿用至今，也承載強烈的歷史記憶與政治象徵。

◎ 福澤喬

右邊是「WTC 台灣旗」由世界台灣人大會（World Taiwanese Congress）在2001年首倡並通過，後來成為台灣獨立運動與本土社團常見的代表性旗幟之一。這面旗幟的設計語彙清楚，試圖以簡潔的色塊與島嶼圖像，呈現台灣作為一個主體存在的政治想像。右邊是「WTC 台灣旗」由世界台灣人大會在2001年首倡並通過，左邊是民主進步黨黨旗自1986年創黨以來沿用至今。（取自貼文）

WTC台灣旗的構圖參考加拿大國旗的三條垂直分割樣式，兩側綠色邊條象徵台灣豐富的自然資源，也連結人民對土地的認同。中央白色區塊則傳達和平、純潔，以及台灣人追求民主自由的意志。旗幟中央通常放置綠色台灣島嶼圖案，有時也會結合不同元素，用來凸顯台灣主體性。

民主進步黨黨旗自1986年創黨以來沿用至今，也承載強烈的歷史記憶與政治象徵。。（資料照）左邊是民主進步黨黨旗自1986年創黨以來沿用至今，也承載強烈的歷史記憶與政治象徵。黨旗以綠色為底，搭配白色十字，中央嵌入綠色台灣圖案。這樣的構圖，使台灣島嶼被置於視覺中心，直接呼應民進黨早期從黨外運動、本土意識與民主化浪潮中形成的政治位置。

立委徐巧芯今日質詢僑委會委員長徐佳青時誤把「台灣旗」當成「民進黨黨旗」。（取自國會頻道YT）白色十字在當時有兩種主要詮釋。其一象徵「台灣背負著民主的十字架」，反映威權時代下追求民主改革的沉重代價；其二則指向「十字路口」，暗示台灣正站在歷史命運的選擇點。綠色原本代表台灣土地的自然美感與環保訴求，後來也逐漸成為黨外運動、本土政治與民進黨的鮮明識別色。

想要在國會質詢，先把旗幟搞清楚（笑止）

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書





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