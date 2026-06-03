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自由開講》放任兒童購買網路違法商品是國家危機的警訊

2026/06/03 08:30

◎ 陳啟濃

近日，桃園某國小教師發現學生在網路上購買電子煙，並將之帶入校園。（國健署提供）近日，桃園某國小教師發現學生在網路上購買電子煙，並將之帶入校園。（國健署提供）桃園市有名國小老師在網路上PO文，很難過的指出從開學到現在，他的班上就有七名小朋友攜帶電子煙到學校。根據我國「菸害防制法」規定，電子煙目前是被禁止的類菸品，國小發現學生隨身攜帶到校，的確是件值得注意的教育警訊。

不僅是教育警訊，也是社會問題，更是國家危機。因為電子煙可以在網路上購得，目前對於網路購物並沒有任何限制，所以才會發生國小學生輕易在網路上購買電子煙的現象。小學生攜帶電子煙到學校，當然除了炫耀，自然也會使用。一個班級就發現七位小朋友攜帶，按此類推購買並使用電子煙的國小學生，數量恐怕超出想像。

電子煙的危害其實不比一般的菸品輕微，小朋友基於新奇，以及同儕的慫恿，從網路就可以輕易購買電子煙，卻無法深刻理解電子煙對幼年身體的傷害；情境照。（圖取自freepik）。電子煙的危害其實不比一般的菸品輕微，小朋友基於新奇，以及同儕的慫恿，從網路就可以輕易購買電子煙，卻無法深刻理解電子煙對幼年身體的傷害；情境照。（圖取自freepik）。電子煙的危害其實不比一般的菸品輕微，小朋友基於新奇，以及同儕的慫恿，從網路就可以輕易購買電子煙，卻無法深刻理解電子煙對幼年身體的傷害，加上若平時有使用電子煙的習慣，往往就更容易染上毒品，因為物以類聚，煙品跟毒品常常都有很密切的社會脈絡關係。

單靠校規很難遏止學生使用電子煙，需要家庭與國家機制的投入關心，父母對孩子的金錢使用及網路購物要多多關心，政府對於網路購物的審核機制要儘速擬定法律，對商家給予嚴重的法律制裁，不該放任兒童或未成年人可以任意在網路上購買到違法商品。

☆自由電子報關心您，吸菸、電子煙有害健康☆

（作者為教育人員）

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