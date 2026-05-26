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自由開講》晶片國安法應先說清審查標準與國會角色

2026/05/26 12:30

◎ 再米

晶片國安法若要成為立法議題，第一件事不是表態，而是把哪些案件要審、由誰審、多久內決定說清楚。國民黨擬以修法防止關鍵技術外流，民眾黨認為可討論，民進黨則質疑可能干預企業海外投資與民主國家合作。半導體牽動台灣經濟命脈與國際戰略位置，這個法案不該被處理成下一場政黨攻防。

晶片國安法若要成為立法議題，第一件事不是表態，而是把哪些案件要審、由誰審、多久內決定說清楚；圖為台積電。（美聯社檔案照）。晶片國安法若要成為立法議題，第一件事不是表態，而是把哪些案件要審、由誰審、多久內決定說清楚；圖為台積電。（美聯社檔案照）。保護先進製程有正當性。台灣的半導體優勢，不只是企業獲利來源，也是國際社會看見台灣不可替代性的關鍵。中國長期企圖取得關鍵技術，製程、封裝、設備、材料、設計資料與高階人才，都可能成為技術外流目標。國會要求政府強化技術保護，並非不能討論；問題在於提案者必須先說清楚，究竟要管制哪一類技術、哪一種交易、哪一段投資行為。

台灣現行制度並非空白。國家核心關鍵技術清單、國安法與營業秘密相關規範，已把部分敏感技術放入較嚴格的保護架構。若立法院認為仍有不足，就應提出明確補強方向：清單更新是否跟得上技術變化？審查機關是否具備半導體專業？企業送審資料如何保密？行政決定若有錯誤，受影響者如何救濟？立法若跳過這些答案，只會讓企業與行政機關都不知道該按哪套標準辦理。

尤其國會角色必須劃清。立法院有權制定法律、設定授權範圍，也有權監督行政機關是否濫權或怠惰；但若把個別企業投資案、技術合作案逐一放進政黨表決，審查就可能失去專業性與時效性。

半導體競爭常在幾個月甚至幾週內改變，政治程序若壓過技術判斷，台灣可能在防止外流之前，先讓企業錯過客戶承諾與供應鏈調整時間。（美聯社檔案照）半導體競爭常在幾個月甚至幾週內改變，政治程序若壓過技術判斷，台灣可能在防止外流之前，先讓企業錯過客戶承諾與供應鏈調整時間。（美聯社檔案照）半導體競爭常在幾個月甚至幾週內改變，政治程序若壓過技術判斷，台灣可能在防止外流之前，先讓企業錯過客戶承諾與供應鏈調整時間。執政黨也不能只用動機質疑回應。若政府認為現行制度足以保護先進製程，就應讓社會知道清單如何更新、企業如何遵循、違規如何追究；若現行制度仍有不足，就應提出精準修法。

半導體安全不能寄託在政黨互信，必須讓清單、審查、保密與責任都有明確說法。晶片國安法要處理的是高風險技術移轉，不是把企業正常投資與民主國家合作都放進政治猜疑。立法若說不清N-1原則、國會同意與行政審查如何分工，國安審查就可能壓過專業判斷。晶片國安法若把專業審查改成逐案政治表決，台灣半導體在國際競爭中準時作決定的能力，就會先被立法院自己削弱。

（作者為退休人士）

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