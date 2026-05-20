李忠憲的思考》當台灣還沒有準備成為一個共同體

台灣要積極獨立的人很少，台灣的國族主義概念和文化基礎薄弱，台灣人最大的共識就是不想讓專制獨裁的中國統治，但因為資訊科技的進步，中國訊息戰爭跟統戰可以接觸到台灣的每個個人，然後在民主自由大帽子之下，讓危害國家安全的言論行動在台灣橫行，所謂打著民主反民主，看起來台灣的民主快要走到盡頭。

◎ 李忠憲

有人把台灣類比為以色列，我看法很不相同，以色列和附近阿拉伯的國家有明顯的種族語言和文化的區別，阿拉伯的國家也不像中國那麼強，面對幾個小朋友跟一個大巨人，所承受的負擔的確不同。

最近川普和習近平見面，賴清德總統闡述台灣的處境，賈永婕董事長講了不想當台灣人的人應該要選擇離開，引起不少的紛擾。極端語言，破壞團結這種批評可能有它的道理，但面對中國的統戰跟併吞的壓力之下，似乎這樣的語言又不是那麼激進。

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台灣不像以色列人，承受那麼多的苦難累積了那麼久的顛沛流離，圖為以色列國旗。（路透檔案照）台灣願意不惜一切要建立一個真正獨立自由的國家，犧牲什麼都無所謂的人很少。我猜或許台灣不像以色列人，承受那麼多的苦難累積了那麼久的顛沛流離。

我之前寫過好幾次有關於愛沙尼亞獨立的過程，獨立了以後還是會被併吞，對他們而已，獨立是一個長久的目標，而不是一個階段性的任務。所以被併吞了之後，還會想辦法再獨立。

不管以色列或是愛沙尼亞，到目前為止，我看台灣都沒有那種條件，台灣的民主自由，基本上就是李登輝的路線，國民黨說要統一，李登輝就強調台灣的前途由2300萬人決定，用這樣子維持現狀的方式，保持台灣既有的實質獨立。

101董事長賈永婕「不當台灣人就不要在這裡」的相關言論在網路上引起熱議。（資料照）民進黨也早就拆除了台獨黨綱的炸彈，不知道為什麼像蔣萬安這樣，當到台北市長從事政治，連這種簡單的事實ABC都會搞錯？難怪他會隨隨便便就讓他爸把他的姓改了，完全沒有任何自己的思考。現在連徐巧芯都這麼說，台灣的前途由2300萬人決定。

台灣要積極獨立的人很少，台灣的國族主義概念和文化基礎薄弱，台灣人最大的共識就是不想讓專制獨裁的中國統治，但因為資訊科技的進步，中國訊息戰爭跟統戰可以接觸到台灣的每個個人，然後在民主自由大帽子之下，讓危害國家安全的言論行動在台灣橫行，所謂打著民主反民主，看起來台灣的民主快要走到盡頭。

台灣人跟以色列、愛沙尼亞或巴勒斯坦都不一樣，台灣這一群人大部分都是從中國在不同的時空背景逃來的難民，很少是脫離求生存的階段，只要能活著才是最重要的，至於怎樣活著那就次要。

今天只要台灣成為美國的一州，日本願意跟我們統一，甚至如果中國民主自由人權化，跟他們統一也都全無掛礙！

建立台獨國家，很多人都覺得迂腐不切實，也很難吸引到什麼年輕人。

民進黨早就拆除了台獨黨綱的炸彈，台北市長蔣萬安連這種簡單的事實ABC都會搞錯。（資料照）以色列人要獨立，不只是政治人物，開投資公司的、搞電影的、甚至在學術研究上有所成就的各行各業都有，他們都希望以色列能夠成為一個獨立的國家！

以色列人遇到國家的危機，海外的是拚命往國內跑，我看台灣恐怕很難這樣。

這整個形勢如果不改變，短期也看不到什麼改變的可能，「台獨要深入人心，變成台灣人的共同信念，需要有更多新的語彙和推動方式」，如果沒有核心，表面的東西很難持久。

不被併吞，是所有傾向獨立的人應該有的共識，我看台灣如果被併吞了就永遠不會再有獨立的機會。

台灣社會至今仍缺少那種願意為「國家存在」承受巨大代價的心理準備。大多數人真正的底線，不是建立一個獨立國家，而只是希望能繼續過現在的生活。只要日子還能過，誰統治、用什麼國號、掛什麼旗幟，對很多人而言都不是最重要的事情。

然而問題正在這裡。

當一個社會沒有共同信念，民主自由就很容易只剩下程序；當「不願被統治」沒有變成深層的文化意識，資訊戰、統戰與內部分化，就會慢慢侵蝕整個社會的抵抗能力。

台灣現在最大的危機，也許不是中國太強，而是我們自己還沒有真正回答：「我們到底願不願意成為一個必須自己承擔命運的共同體？」

台灣大多數人真正的底線，不是建立一個獨立國家，而只是希望能繼續過現在的生活。（資料照）如果這個問題始終沒有答案，那麼所謂維持現狀，最後可能也只是一種緩慢消失的過程而已。

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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