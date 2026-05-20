自由開講》請立委幫助國內無人機產業

◎ 尤英夫

亞洲無人機AI創新應用研發中心是國內無人機研發重鎮。（資料照，嘉義縣政府提供）5月15日以法律顧問身分加入由某雜誌吳社長主導共有四大廣告界公協會主辦的嘉義無人機產業之旅，參觀亞洲無人機AI創新應用研發中心。之有興趣參加無人機產業之旅，是平日就很注意無人機（無人船）在我國的發展，因為它可能成為非常有利的不對稱武力。在這次烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的四年戰爭中，據說交戰雙方每天都向對方城市發動數以百計的無人機襲擊。尤其是烏克蘭，其打擊行動正變得更為有效，目標包括俄羅斯煉油廠、化肥廠以及用於出口能源的港口。這不僅削弱克里姆林宮的收入，也限制了俄羅斯利用中東衝突推高油價獲益的能力。

近日，烏克蘭還發布驚人消息，其自行研發的AN-196兇猛（Liutyi）軍用無人機飛越遠逾1700公里，進入俄方工業心臟地帶，炸毀蘇愷-57等多架戰機，甚至在俄方5月9日勝利日閱兵之際，還要向烏方請求停火，但烏方並未接受。最後經過美國總統川普的斡旋才逹成。有軍事評論員說：「全世界最荒謬的事情發生了...到底是誰在打誰啊？」。所以才有國人說，烏克蘭有能力抗敵，無人機絕對是關鍵戰力，我們應該起而效之。無人機比較其他高價武器，低廉甚多，又可以大量製造，值得全力發展。

在野黨將行政院提出的一.二五兆元的國防軍購版本，大減四千七百億元，排除商購及委製，結果是重擊無人機產業，影響到國防的戰力及武器的自主。（資料照）不幸的是在台灣，立法院在野黨對於行政院提出的軍購案，拒不提審，直到美方關切與輿論壓力才勉強付委討論及決議。更離譜的是將行政院提出的一.二五兆元的國防軍購版本，大減四千七百億元，排除商購及委製，結果是重擊無人機產業，影響到國防的戰力及武器的自主。在上述創新應用研發中心，我特別問了在場的無人機業者，他們說影響確實很大，希望能有補救。

我們誠懇請求立法委員們，無人機應可另外發展為護國神機（或神艇）。拜託手下留情，國家利益高於黨派利益，一定要大力幫助國人的無人機產業，否則實在愧對國人。

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（作者為律師）

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