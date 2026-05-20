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曹興誠八不居士》台灣偷美半導體技術？ 絕非事實 政院應澄清！

川普一再指責台灣偷竊美國半導體技術，後果相當嚴重。除了外交上的不友善，川普也以此為藉口，逼迫台灣去美國設廠，以求拆除台灣的「矽盾」。台灣不宜再悶著頭挨罵，不敢辯駁。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2026/05/20 13:10

◎ 曹興誠

川普說台灣偷了美國的半導體技術，絕非事實，行政院應該公開澄清。

美國總統川普訪中（川習會）後，於北京接受福斯新聞（Fox News）主播布萊特·拜爾（Bret Baier）與漢尼提（Sean Hannity）的專訪，再度公開指責台灣偷竊了美國的半導體技術；奇怪的是，台灣政府或台積電至今對此全無澄清，失職失能極其嚴重。

台灣的半導體技術當初是向美國購買的。雙方於1976年3月5日，由工業技術研究院（工研院）代表台灣與美國RCA公司正式簽署合約，合約為期10年。合約金額為350萬美元，分為兩個部分：

美國總統川普再度公開指責台灣偷竊了美國的半導體技術。（路透檔案照）美國總統川普再度公開指責台灣偷竊了美國的半導體技術。（路透檔案照）技術移轉費：250萬美元

技術授權金：100萬美元

在當時台灣國民平均年所得不到400美元的年代，這是一筆極為龐大的國家賭注。政府當年為整個「積體電路計畫」編列了約1,000萬美元（約合當時新台幣4億元）的專案預算，除了支付給RCA的350萬美元技術費用外，其餘資金則用於興建台灣第一座3吋晶圓「示範工廠」，以及分批派遣年輕工程師（包括我，史欽泰、曾繁城、劉英達、蔡明介等20餘人）前往美國RCA總部接受實地培訓。

1976年我們向RCA購買的是7微米的CMOS技術，而當時美國尖端技術是3.5微米的NMOS技術。我們所以選擇CMOS，一是因爲購買CMOS技術的費用便宜，二是CMOS較省電，適合用於低階消費性產品，可以配合台灣消費電子業的發展。

曹興誠八不居士》台灣偷美半導體技術？ 絕非事實 政院應澄清！工研院電子中心派員赴RCA訓練，與RCA公關主任合影，曹興誠（左起）、倪其良、曾繁城、戴寶通、劉英達、陳碧灣、史欽泰。
（資料照，轉載自工業技術與資訊319期）3吋晶圓廠和7微米技術可說非常低微的起步。但工研院電子所的這座「示範工廠」示範得相當成功，於是政府決定，由電子所技術移轉給1980年成立的聯華電子公司，另行建立4吋晶圓廠，以走向民間和商業化。為了支付工研院的技術移轉，聯電成立時免費給了經濟部15%的技術股。

聯華電子公司在我的帶領下，於1983年就創造了每股近七元的淨利，並在1985年成功上市。

受到聯電成功的激勵，1983年，政府決定在工研院內，再建一座3微米技術的6吋晶圓示範工廠。投入了經費約一億美元，花費四年，研發完成了3微米技術同時培養出了約400名工程師。

1987年，這些工程師全數「轉進」新成立的「台灣積體電路公司」，並回頭「租用」該示範工廠，讓台積電成立的第一天就擁有了3微米的進步技術和嶄新的可以商業化的工廠。

工研院電子所技術移轉給1980年成立的聯華電子公司，另行建立4吋晶圓廠，以走向民間和商業化。（資料照）工研院電子所技術移轉給1980年成立的聯華電子公司，另行建立4吋晶圓廠，以走向民間和商業化。（資料照）台積電租用工研院「示範工廠」的費用極為低廉，每年僅2百萬美金，事先還由經濟部支付給台積電7百萬美元當成「研發費用」，等於讓台積電無償使用「示範工廠」3年半，這就是台積電業務一開始就能順利起飛的原因。

台積電以這樣的方式「取得」了3微米技術和工廠，而當時張忠謀先生同時兼任工研院和台積電的董事長，當然有「化公為私」的爭議；我當年就公開提出質疑，要求聯電可以參與「租用」的比價競爭；結果遭到政府打壓，還差點因此被聯電董事會解聘。或許因為如此，台積電對於其技術來源始終避而不談，面對美國一再侮辱台灣偷竊美國技術，台積電也默不作聲。

川普一再指責台灣偷竊美國半導體技術，後果相當嚴重。除了外交上的不友善，川普也以此為藉口，逼迫台灣去美國設廠，以求拆除台灣的「矽盾」。台灣不宜再悶著頭挨罵，不敢辯駁。

台積電租用工研院「示範工廠」的費用極為低廉，每年僅2百萬美金，事先還由經濟部支付給台積電7百萬美元當成「研發費用」。（資料照）台積電租用工研院「示範工廠」的費用極為低廉，每年僅2百萬美金，事先還由經濟部支付給台積電7百萬美元當成「研發費用」。（資料照）我因此強烈建議行政院、工研院、台積電，針對台灣半導體技術的來源和多年來台灣不斷投入鉅額資源、艱苦研發的經過，召開國際記者會詳細說明，以正國際視聽。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

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