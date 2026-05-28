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自由開講》當「擦鞋童」成為「擦鞋董」

2026/05/28 07:30

◎ 蘇緯政

台股近期屢創新高，在AI、半導體、伺服器與相關供應鏈題材帶動下，市場氣氛明顯升溫。最近在朋友聚餐或日常閒聊中，話題不再只是房價、薪水或旅遊，而是台積電還能不能買？ETF要不要再加碼？甚至有人開始用「擦鞋童理論」形容眼前景象，認為當街頭巷尾都在談論股票時，或許正是市場情緒過熱的訊號。這樣的說法未必完全準確，卻仍值得投資人嚴肅看待。

台股近期屢創新高，在AI、半導體、伺服器與相關供應鏈題材帶動下，市場氣氛明顯升溫。（資料照）台股近期屢創新高，在AI、半導體、伺服器與相關供應鏈題材帶動下，市場氣氛明顯升溫。（資料照）所謂「擦鞋童理論」，源自1929年美國股災前的華爾街傳說。

據稱，有投資人因聽到擦鞋童也開始推薦股票，便判斷市場已經過熱。這個故事後來成為金融市場常見的反向情緒指標，它提醒的並非只要一般民眾談論股票，股市就必然會崩盤，而是當原本不熟悉市場的人都開始熱烈談論股票時，市場情緒可能已接近過度樂觀。

若將今日台股直接套用傳統「擦鞋童理論」，也未必精準。畢竟這波行情並非全然建立在想像之上。全球AI基礎建設投資持續擴張，台灣又位居半導體、先進製程、伺服器、散熱、封裝與電子供應鏈的關鍵位置，許多企業確實有訂單與獲利支撐。

手機下單、社群資訊、Podcast、YouTube等工具與管道，使投資門檻大幅降低，也讓資訊取得來源更加多元。許多年輕人或小資族不再只是聽信明牌，而是透過零股、ETF與定期定額來持續投資。因此，「擦鞋童」也可能成為「擦鞋董」，顯示資本市場參與更普及，投資理財已成為全民關注的議題。

「擦鞋董」不只是反映散戶財富翻轉的想像，更揭露市場心理的變化。

當越來越多人將投資獲利視為理所當然，把帳面獲利誤認為投資能力，風險意識就可能在多頭掌聲中逐漸鈍化。產業趨勢明確，不代表價格都合理；公司前景良好，也不代表股價不會修正。

當「擦鞋童」成為「擦鞋董」，此時需要的不是嘲笑散戶，也不是急著喊空，而是提醒我們要更重視風險。筆者建議，應檢視持股是否過度集中在單一題材、產業或熱門個股；應設定停利與停損原則，避免在上漲時過度加碼，以免下跌時才發現自己承受不了波動；應避免過度槓桿，不宜以信貸、融資或高風險工具追逐已大漲的標的；更重要的是，應保留現金與流動性，以便股市修正來臨時，仍有資金逢低布局。

許多年輕人或小資族不再只是聽信明牌，而是透過ETF與定期定額來持續投資。（路透檔案照）許多年輕人或小資族不再只是聽信明牌，而是透過ETF與定期定額來持續投資。（路透檔案照）股市沒有只漲不跌的神話，只有週期、情緒與風險的反覆考驗。當人人都在談論股票，連「擦鞋童」似乎都成了「擦鞋董」時，這未必代表行情即將結束，卻一定代表投資人更應保持清醒。唯有提高風險意識，適時停利、停損，謹慎配置資產，才是面對台股屢創新高時，讓財富穩健累積的王道。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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