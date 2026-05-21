自由開講》台灣消費者需要一個強而有力的第二外送平台

◎ 林柏翰

隨著Grab擬收購foodpanda台灣業務的討論持續升溫，市場輿論焦點逐漸集中在股權結構、地緣政治，以及全球平台企業之間可能存在的間接影響力等議題。

這些疑慮當然值得被嚴肅檢視，但也不應模糊一個真正核心，也是我國公平交易委員會（TFTC）最終必須回答的問題：「究竟什麼樣的結果，最能維持台灣外送市場長期的競爭、消費者選擇，以及產業永續性？」

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Grab將收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，討論持續升溫。（路透檔案照）這才是此案真正的監理核心。

持股結構的存在，不等於公司控制權

在今日全球科技產業中，大型平台企業之間存在共同投資人或少數交叉持股，其實並不罕見。從競爭法角度來看，真正重要的從來不是表面股權架構的有無，而是這筆交易是否改變市場競爭行為、削弱企業的獨立競爭性，或損害消費者利益。

依公開資料顯示，Grab目前仍是一家由創辦人團隊主導、總部設於新加坡的企業，其重大策略與營運決策均獨立做出。針對此次台灣交易案，同時擔任Grab獨立董事的Uber執行長Dara Khosrowshahi也已確立迴避所有與本案相關的董事會討論與決策。

事實上，如何檢視公司治理、競爭獨立性與市場影響，本來就是公平交易審查制度存在的目的。公平會的角色，正是基於證據、市場現實與消費者利益，對這些問題進行完整而嚴謹的評估，而不是由政治推測主導。

真正更大的風險是市場退縮，不是擴張

更值得關注的，其實是台灣是否能長期維持一個具備實質競爭力的雙平台市場。

近年來，foodpanda母公司Delivery Hero已在亞洲多個市場積極重新檢視並縮減其區域外送業務布局。該公司不僅在多個市場尋求資產出售，也已於去年關閉泰國業務。Delivery Hero本身亦公開表示，出售foodpanda台灣業務是其整體策略檢討的一部分。

這點之所以重要，是因為平台型產業高度依賴規模與持續投資，一旦投資放緩，市場競爭力可能非常快速地被削弱。因此，真正的問題不只是foodpanda今天是否仍存在，而是在缺乏穩定股東結構與長期投資承諾的情況下，foodpanda是否仍能在未來持續作為一個具備競爭力且資本充足的市場參與者。

擔任Grab獨立董事的Uber執行長Dara Khosrowshahi，已確立迴避收購foodpanda相關的董事會討論與決策。（資料照，業者提供）台灣承受不起「單一平台市場」

從消費者利益的角度來看，台灣最糟糕的情境，將是其中一個主要平台逐漸失去競爭力，甚至最終退出市場，導致整個市場只剩下一個實質主導者。

這樣的情況，將可能逐步降低價格競爭壓力、削弱平台創新誘因、降低商家的議價能力，並最終影響整體服務品質。

相較之下，一個擁有兩家具備資本能力與長期經營承諾的平台市場，才能持續推動平台創新、價格競爭、商家支持、配送品質，以及消費者選擇。因此，監理機關真正應該關注的，不只是市場上是否存在多個品牌，而是市場是否仍保有有效的競爭壓力。

審查期間的市場穩定至關重要

平台市場高度動態化，當市場長期處於不確定狀態時，投資信心、商家參與、消費者行為，以及外送合作夥伴的投入意願，都可能快速受到影響。在這樣的情況下，一個既嚴謹又具時效性的審查程序，有助於降低不必要的市場動盪，並讓整個生態系中的參與者能更有確定性地進行規劃。

過去台灣多數企業結合案的審查通常能在數個月內完成，而較為複雜的案件則可能需要更長時間。無論審查期程如何，對平台型產業而言，維持市場延續性都特別重要，因為在長時間不確定的情況下，市場競爭狀態可能快速發生變化。

台灣最糟糕的情境，將是其中一個主要平台逐漸失去競爭力，甚至最終退出市場。（資料照）這點在亞洲外送產業目前正經歷重整與整併趨勢的背景下尤其重要。過長的不確定期，可能進一步削弱台灣外送市場的競爭強度，而維持一個具備長期且穩定競爭力的市場，本應是監理機關的重要目標。

當然，公平會應對此交易進行完整且獨立的審查，這不但合理，也是必要的。但監理嚴謹性與市場延續性並非彼此衝突的目標，兩者最終都是為了保障消費者、商家、外送合作夥伴，以及台灣數位經濟的長期競爭力。

真正需要被檢視的，是經營能力

公平會的責任，並不是判斷哪一家公司在政治上比較容易被接受，而是確認此併購案最終是否能維持國內市場有效競爭，並讓台灣消費者能長期持續受惠於平台競爭、價格競爭、創新能力，以及服務品質。

這其中，自然包括評估收購方是否具備足夠的營運能力、財務資源、技術基礎建設，以及區域市場經驗，不只是維持既有業務運作，更能長期成為台灣外送市場中可信賴且具競爭力的參與者。

Grab目前經營東南亞最大的外送平台生態系之一，並具備管理跨市場大型平台的豐富經驗。

如果當初foodpanda台灣業務是由Uber Eats Taiwan收購，或Delivery Hero最終選擇縮減甚至退出台灣市場，台灣外送產業很可能逐漸走向單一平台主導的局面。這樣的結果，將可能削弱市場競爭壓力、降低商家議價能力，並減少平台持續創新的誘因。

在這樣的背景下，Grab擬收購foodpanda台灣業務，並不代表市場競爭的消失。相反地，在亞洲外送產業正面臨整併壓力之際，這筆交易反而有機會維持台灣市場中具實質意義的雙平台競爭格局。

競爭政策應回到市場結果本身

台灣監理機關當然應該對這起交易進行完整且嚴格的審查，這既合理，也有其必要性。但審查的核心，仍應回到市場競爭結果、產業永續性，以及消費者利益本身，而不只是停留在對跨國資本結構的政治性討論。

公平會的責任，並不是判斷哪一家公司在政治上比較容易被接受，而是確認此併購案最終是否能維持國內市場有效競爭。（資料照）最終真正的問題其實很簡單：Grab進入台灣外送市場後，五年後的市場，是否會變得更具競爭力、更有活力、更具創新性，並且更能讓消費者受益？

這才是評估這起交易最重要的標準。

最後，也呼籲最後，也呼籲公平會應儘速審查， foodpanda台灣業務出售案已持續多時，方能避免外資對台灣投資環境及政府效率產生疑慮。

（作者為東吳商學院曁明志經管系助理教授、美國州立密西根大學商學博士）

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