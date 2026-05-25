自由開講》台灣政治人物有多少王愛琳

◎ 愚工

美國加州洛杉磯縣阿卡迪亞市市長王愛琳5月11日辭職。同天，美國司法部宣佈王愛琳被控非法充當中國政府代理人，她已同意認罪。根據控辯協定，從2020年末到2022年，王愛琳和今年65歲的加州聖貝迪納縣奇諾崗居民孫耀寧在中華人民共和國官員的指揮和控制下，與在美國的人員進行協調，推進中國的利益，包括在美國推廣支持中華人民共和國的宣傳。

美國司法部宣佈王愛琳被控非法充當中國政府代理人，她已同意認罪。（路透檔案照）孫耀寧今年2月被判處四年監禁。孫耀寧在認罪協議中承認，在2022年美國中期選舉期間，他策劃組織團隊，讓某位被他稱為「政治新星」的政治人物入選加州南部某城市的市議會。這位政治新星就是王愛琳。根據檢方資料，王愛琳經常轉發中國官員否認中國在新疆實施種族滅絕和強迫勞動的文章。

王愛琳在控辯協議中承認，她未按照法律通知美國司法部代理中國的活動，也沒有披露她在自己的網站上張貼的部分內容得到了中國政府人員的指示。聯邦調查局負責反間諜與諜報分部的助理局長羅曼·羅紮夫斯基（Roman Rozhavsky）在聲明中說「讓此案作為一個明確警示：任何代表外國政府來影響我國民主的人，都將被發現、調查並繩之以法。」

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美國國力遠強於台灣，尚且對王愛琳及其上手孫耀寧繩之以法，台灣與中國由於地理與歷史的因素，是「王愛琳們」最愛群聚的地方；孫耀寧。（取自維基百科）顯然，1.王愛琳是在中共資助下選上公職；2.他經常轉貼中共觀點的文章；3.與中國在美國的人員進行協調，推進中國的利益，包括在美國推廣支持中華人民共和國的宣傳。

平心而論，在台灣王愛琳這樣的人物多得是，當今立法院藍白徒眾就是，而且還比王愛琳囂張。美國國力遠強於台灣，尚且對王愛琳及其上手孫耀寧繩之以法，台灣與中國由於地理與歷史的因素，是「王愛琳們」最愛群聚的地方，事實顯示，過去這幾年，司法單位似乎對王愛琳這樣的人物依法束手無策，果如是，2026及2028是個轉機，國人應利用選票，透過立法清消王愛琳群聚的立法院，還給善良的台灣人民一個可以安居樂業的台灣樂土。

（作者從商）



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