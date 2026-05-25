自由開講》改LOGO如同古蹟修復 仍是古蹟

◎ 黃如輝

最近台電因為更改LOGO引起社會大議，已經模糊了「能不能改」與「主觀審美」的爭論最近台電因為更改LOGO引起社會大議，已經模糊了「能不能改」與「主觀審美」的爭論，藝術與設計本來就很主觀的東西本文不想糾結，所以台電能不改LOGO才是關鍵，筆者年代「小叮噹、小叮鈴」是現在多啦A夢與多啦美的翻譯，剛改時一度不習慣，但就算改名也不喪失童年時卡通的美好回憶。國營企業中油也改過名字，當時只添加「台灣」二字，當時如同犯了天下之大不諱各方批評，但不論是中油或台灣中油其本質不變，也降低國際被誤認的風險。

上述的兩個更換的案例，就如同古蹟維護，雖然經過修復但本質仍是古蹟，只要經過每一次的修復，就是經過每一個時期的工匠工法的累積，有值得保存也由值得被討論的地方，于右任先生為台電書寫的墨寶，就是台電的歷史也是文化資產，而聶永真先生設計則象徵新歷史的累積，就是維護了百年企業台電的歷史，一代人繼承一代人的歷史，就是企業的文化歷史財。

（作者從工）

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