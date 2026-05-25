自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》改LOGO如同古蹟修復 仍是古蹟

2026/05/25 08:30

◎ 黃如輝

最近台電因為更改LOGO引起社會大議，已經模糊了「能不能改」與「主觀審美」的爭論最近台電因為更改LOGO引起社會大議，已經模糊了「能不能改」與「主觀審美」的爭論最近台電因為更改LOGO引起社會大議，已經模糊了「能不能改」與「主觀審美」的爭論，藝術與設計本來就很主觀的東西本文不想糾結，所以台電能不改LOGO才是關鍵，筆者年代「小叮噹、小叮鈴」是現在多啦A夢與多啦美的翻譯，剛改時一度不習慣，但就算改名也不喪失童年時卡通的美好回憶。國營企業中油也改過名字，當時只添加「台灣」二字，當時如同犯了天下之大不諱各方批評，但不論是中油或台灣中油其本質不變，也降低國際被誤認的風險。

上述的兩個更換的案例，就如同古蹟維護，雖然經過修復但本質仍是古蹟，只要經過每一次的修復，就是經過每一個時期的工匠工法的累積，有值得保存也由值得被討論的地方，于右任先生為台電書寫的墨寶，就是台電的歷史也是文化資產，而聶永真先生設計則象徵新歷史的累積，就是維護了百年企業台電的歷史，一代人繼承一代人的歷史，就是企業的文化歷史財。

（作者從工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書