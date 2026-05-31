自由開講》打造離岸風盾 守護台灣矽島

◎ 蘇緯政

AI晶片、先進製程、資料中心與高效能運算快速擴張，電力已成為數位經濟不可或缺的燃料。依據國科會相關評估，2026年至2030年間，IC產業新增用電需求可達5.4GW。台灣若要持續掌握AI與半導體優勢，不能只著眼於晶片、人才與算力，更必須思考：未來的電從哪裡來？能否穩定供應？是否低碳且具韌性？

近期台積電與海龍離岸風電計畫的長期購電安排，凸顯「綠電」已成為產業競爭條件。（路透檔案照）近期台積電與海龍離岸風電計畫的長期購電安排，凸顯「綠電」已成為產業競爭條件。依海龍案開發商公告，待必要行政程序完成後，台積電將承購海龍計畫100％的發電容量，協議期間長達30年。海龍風場位於彰化外海，總裝置容量約1GW。這不只是企業ESG布局，而是龍頭企業提前鎖定低碳電力、分散能源風險的戰略選擇，也顯示「離岸風電」已由政策示範走向支撐產業競爭力的基礎建設。

然而，台灣離岸風電已進入深水區。首先是「政策穩定性」，從選址、環評、融資、施工到併網，往往需要多年規劃；若選商規則、國產化要求或行政程序頻繁變動，將推高投資風險。其次是「資金壓力」，國際利率仍處相對高檔，加上通膨與工程成本上升，開發商面臨更高融資門檻。第三是「環評與地方溝通」，風場涉及海洋生態、漁業權益、航道安全與地方利益，若缺乏透明規劃與持續協商，也可能引發對立。

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政府應將離岸風電定位為能源安全、產業升級與地方共榮的整合工程。（資料照）因此，政府應將離岸風電定位為能源安全、產業升級與地方共榮的整合工程。經濟部離岸風電3-3期釋出3.6GW，納入開發實績、財務能力、ESG與能源韌性評分，並新增保底收購價格與延長售電期間獎勵，此一設計有助於降低融資風險，後續更應防範行政延宕，以免侵蝕投資信心。政府也應結合國家融資保證、官股銀行、保險資金與綠色金融工具，引導長期資金投入，並建立海洋空間規劃，整合風場、漁業、航運、生態與國防需求。此外，國產化政策也應轉向實質競爭力，聚焦海事工程、運維服務、智慧監測與人才培育。

台灣過去以半導體建構「矽盾」，未來更需要以離岸風電、儲能與強韌電網打造「風盾」。我國能源高度仰賴進口，任何地緣政治、航運安全或能源價格波動，都可能衝擊供電與產業生產。AI競爭表面上是算力之爭，深層其實是電力、綠電與供應鏈韌性之爭。讓海風轉化為國家競爭力，正是台灣這座矽島下一階段不能迴避的戰略議題。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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