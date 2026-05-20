自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》在無路之處開創出路：從《無路之路》看台灣外交戰略的破局

2026/05/20 11:00

◎ 李瑋聆

台灣在國際社會的處境，經常處於缺乏標準劇本的狀態。如同近期受到廣泛討論的書籍《無路之路》（Pathless Path）所傳達的核心精神，當我們走到某個轉折點，大國總習慣給出一套既定的國際關係框架，要求我們在特定的軌道上妥協。然而，沒有路徑，本身就是一種路徑。台灣的國際空間雖然受限，但在少有人走的航線上，反而能展現出意想不到的戰略彈性。

總統賴清德突破中國層層外交封鎖，於5月2日抵達史瓦帝尼。（取自賴清德貼文）總統賴清德突破中國層層外交封鎖，於5月2日抵達史瓦帝尼。（取自賴清德貼文）如同這次賴清德總統出訪史瓦帝尼一樣，他選擇了一條鮮少人飛行的航線，順利完成出訪任務。這不僅是地緣政治上的突破，更是一個生動的政治隱喻：在傳統強權的外交腳本中，台灣的空間雖被壓縮，但這次的飛行路線證明了一件事——當我們打破預設的框架，才能聽見國家生存真實的聲音。

一、 打破預設劇本：台灣不需要故步自封

傳統外交劇本建立了一套單一的國際規則，將台灣鎖在被動位置。面對不確定性，我們大多容易擁抱悲觀主義，想著各種出錯的可能與失敗的後果，甚至找藉口說服自己留在熟悉的預設之路上。這種框架帶來的往往是戰略疲乏與無力感。然而，真正的風險，往往不是做出改變，而是讓自己在錯誤的路上越走越遠

台灣絕不應該因為中國的打壓而故步自封。這本書提供了一個全新的思考框架，提醒我們改變永遠是可能的。當國家開闢非傳統的國際交流路徑時，這就是擺脫限制的起點。不再盲目依循傳統認可的途徑，國家才能在國際社會中找到屬於自己的立足點。真正的風險，往往不是做出改變，而是讓自己在錯誤的路上越走越遠，台灣絕不應該因為中國的打壓而故步自封；示意圖。（國防部提供、美聯社、歐新社；本報合成）真正的風險，往往不是做出改變，而是讓自己在錯誤的路上越走越遠，台灣絕不應該因為中國的打壓而故步自封；示意圖。（國防部提供、美聯社、歐新社；本報合成）

二、 擁抱不確定性，跳出安全區

走上一條少有人走的路，絕非魯莽衝撞，而是經過細緻的評估與膽大心細的決策過程。在無路之路上，我們的目標並不是找到標準答案，而是積極主動、沉著應變去找出台灣的戰略。

人生的轉變與國家的突破，往往是靠著刻意做出一些改變與嘗試。我們必須抱持開放心態，接受意料之外的機會與新的連結。賴總統此次的外交行動，便是跳出傳統航線的安全區，在充滿未知與壓力的航程中，探索出專屬的突破口。

三、 創造機遇，淬鍊專屬的國家價值

好事往往總是在預想不到的時候發生。「事對了，就會發生。重點在於別急，好事是逃不掉的，只要你創造出讓它發生的空間就好。」面對國際政經的變局，我們不能只是停留在原地，必須願意調整與重新思索方向。

只有不斷的沉澱與探索，才能找到屬於台灣的前進步伐；示意圖。（資料照）只有不斷的沉澱與探索，才能找到屬於台灣的前進步伐；示意圖。（資料照）當我們將外部壓力轉化為前進的動力，這個過程就是全體國民共同面對國際現實時的心理韌性。路上一定有人會嘲笑，甚至不看好，但當台灣堅持走完這段歷程，克服困難的軌跡就會變成專屬於台灣的獨特價值。

無論是國家外交，還是個人的生命選擇，我們常在沒有路標的地方開闢道路。在無路之路中，沒有既定規則，只有不斷的沉澱與探索，才能找到屬於台灣的前進步伐。當我們突破限制之後，那條路就是只有台灣能走的路。

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書