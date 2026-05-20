自由開講》在無路之處開創出路：從《無路之路》看台灣外交戰略的破局

◎ 李瑋聆

台灣在國際社會的處境，經常處於缺乏標準劇本的狀態。如同近期受到廣泛討論的書籍《無路之路》（Pathless Path）所傳達的核心精神，當我們走到某個轉折點，大國總習慣給出一套既定的國際關係框架，要求我們在特定的軌道上妥協。然而，沒有路徑，本身就是一種路徑。台灣的國際空間雖然受限，但在少有人走的航線上，反而能展現出意想不到的戰略彈性。

總統賴清德突破中國層層外交封鎖，於5月2日抵達史瓦帝尼。（取自賴清德貼文）如同這次賴清德總統出訪史瓦帝尼一樣，他選擇了一條鮮少人飛行的航線，順利完成出訪任務。這不僅是地緣政治上的突破，更是一個生動的政治隱喻：在傳統強權的外交腳本中，台灣的空間雖被壓縮，但這次的飛行路線證明了一件事——當我們打破預設的框架，才能聽見國家生存真實的聲音。

一、 打破預設劇本：台灣不需要故步自封

傳統外交劇本建立了一套單一的國際規則，將台灣鎖在被動位置。面對不確定性，我們大多容易擁抱悲觀主義，想著各種出錯的可能與失敗的後果，甚至找藉口說服自己留在熟悉的預設之路上。這種框架帶來的往往是戰略疲乏與無力感。然而，真正的風險，往往不是做出改變，而是讓自己在錯誤的路上越走越遠。

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台灣絕不應該因為中國的打壓而故步自封。這本書提供了一個全新的思考框架，提醒我們改變永遠是可能的。當國家開闢非傳統的國際交流路徑時，這就是擺脫限制的起點。不再盲目依循傳統認可的途徑，國家才能在國際社會中找到屬於自己的立足點。真正的風險，往往不是做出改變，而是讓自己在錯誤的路上越走越遠，台灣絕不應該因為中國的打壓而故步自封；示意圖。（國防部提供、美聯社、歐新社；本報合成）

二、 擁抱不確定性，跳出安全區

走上一條少有人走的路，絕非魯莽衝撞，而是經過細緻的評估與膽大心細的決策過程。在無路之路上，我們的目標並不是找到標準答案，而是積極主動、沉著應變去找出台灣的戰略。

人生的轉變與國家的突破，往往是靠著刻意做出一些改變與嘗試。我們必須抱持開放心態，接受意料之外的機會與新的連結。賴總統此次的外交行動，便是跳出傳統航線的安全區，在充滿未知與壓力的航程中，探索出專屬的突破口。

三、 創造機遇，淬鍊專屬的國家價值

好事往往總是在預想不到的時候發生。「事對了，就會發生。重點在於別急，好事是逃不掉的，只要你創造出讓它發生的空間就好。」面對國際政經的變局，我們不能只是停留在原地，必須願意調整與重新思索方向。

只有不斷的沉澱與探索，才能找到屬於台灣的前進步伐；示意圖。（資料照）當我們將外部壓力轉化為前進的動力，這個過程就是全體國民共同面對國際現實時的心理韌性。路上一定有人會嘲笑，甚至不看好，但當台灣堅持走完這段歷程，克服困難的軌跡就會變成專屬於台灣的獨特價值。

無論是國家外交，還是個人的生命選擇，我們常在沒有路標的地方開闢道路。在無路之路中，沒有既定規則，只有不斷的沉澱與探索，才能找到屬於台灣的前進步伐。當我們突破限制之後，那條路就是只有台灣能走的路。

（作者為台北市民）

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