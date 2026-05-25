自由開講》從鹿茸事件到鼠類偵防師 看「高級都上人」的施政幻象

◎ 鄉上人

從前台北縣長周錫瑋（左）鬧出笑話的「假老虎」、前總統馬英九（右）口中的「鹿茸」，到台北市長蔣萬安（中）的「鼠類偵防師」，這些權貴公子出身的政治菁英，展現了他們與自然生態的遙遠距離。（資料照，本報合成）為什麼我自稱「鄉上人」？因為長久以來，出身農村的我們總被貶低為「鄉下人」，南部鄉親更常被戲稱為「下港人」。字詞間潛藏著長期的傲慢與偏見。在此我也呼籲政府官員與民意代表，請戒掉「下鄉」這個帶有上對下階級貶抑意味的詞彙，往後請說「到鄉村」即可。我們這些所謂的鄉村人，最大的特質就是腳踏實地，不會高談闊論，更不會脫離現實去發明一些「高大尚」卻毫無用處的空洞名詞。

反觀那些住在天龍國的「高級都上人」，卻總有著令人驚嘆的「創意」，且血統與階級基因極其相似。還記得2007年5月，時任台北縣長的周錫瑋大張旗鼓，率領大批員警與媒體荷槍實彈上山「打老虎」，結果證明只是一場虛無的政治秀；還記得2014年3月，馬英九前總統在接見外賓談及台紐經貿時，竟驚世駭俗地冒出一句「鹿茸是鹿耳朵裡面的毛」。

從當年在林口山區鬧出笑話的「假老虎」，到長在鹿耳裡的「假鹿茸」，這些權貴公子哥兒出身的政治菁英，跨越時代地展現了他們與真實土地、自然生態的遙遠距離。

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如今，這份「高華脫節」的優良傳統在台北市有了最新傳承。蔣萬安市長的市府團隊煞有其事地發明了一個新名詞——「鼠類偵防師」。聽說這些偵防師可親自前往受理地點「全方位診斷」，調查鼠糞、咬痕，評估入侵通道，最後提供「客製化的防治建議」，幫社區建立「鼠類防火牆」。這話術多麼有科技感啊！承襲了周錫瑋與馬英九的貴族盲區，蔣市府同樣企圖用「名詞創新」來掩蓋基層治理的瑣碎與務實。如果「鼠類偵防師」可以成立，那市府要不要考慮順便發明「病媒蚊偵查師」、「蟑螂防治師」，甚至南下支援個「綠鬣蜥清除師」？

台北市環保局「鼠類偵防師」高健富。（資料照）想用高科技話術來唬人，結果只是弄巧成拙。看看泰雅族山野男人吧！他們不需要什麼「偵防師」證照，光憑藉山林裡的老鼠路徑、爪痕與氣味，就能精準判定種類與大小；他們用細繩做成套圈陷阱，設計出「頭得過去、肩膀過不去」的精準機關，捕獲效率極高。請問台北市這些高高在上的偵防師，有原住民兄弟這麼厲害嗎？動不動就發明名詞，到底是在解決鼠患，還是搏聲量？

更讓人憂心的是，蔣市府那群環保局消毒班，到底有沒有基本的生態概念？在急著建立防火牆的同時，有無考慮過投放鼠藥對整體生態食物鏈的影響？在撲殺過程中，是否對這些生命有最基本的人道考量？當「高級都上人」把預算和精力花在發明華而不實的名詞時，我們也無奈看見一個事實：台灣的鄉村在長期資源分配不均下正逐漸凋零，國家鮮少花預算在鄉村，首都卻有餘裕在冷氣房裡，把解決鼠患的嚴肅都市衛生課題，搞成像故弄玄虛的偽科技噱頭。

要解決都市鼠患，與其發明空洞名詞，不如做點實事。台北市政府真正該做的，是確實進行住宅區、商業區、工業區與綠地區的鼠類生態調查與長期監測；從整體的都市生態體系出發，顧及各種生命尊嚴，並統合各局處主管業務，提出能同時管理鼠類、蟑螂、蚊子、蒼蠅、八哥等有害衛生的動植物族群數量之科學策略，這才是長期解決之道。真正的治理，永遠來自於對土地與現實的深刻理解，而非脫離現實的文字遊戲。

面對鼠患，北市政府真正該做的，是確實進行住宅區、商業區、工業區與綠地區的鼠類生態調查與長期監測。（資料照）

（作者為大學教授）

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