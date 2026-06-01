自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》誰決定你要承擔風險?能源政策背後的分配機制為何被隱去

2026/06/01 15:00

◎ 林仁斌

當我們討論能源，最常問的是：「要不要核電」、「會不會缺電」、「電價該不該漲」。這些問題看似關鍵，卻都停留在結果層次。真正影響社會的，卻是另一個很少被追問的核心：誰在決定風險由誰承擔？能源政策從來不是單一選擇，而是一連串制度運作的結果。每一個決策節點，看似只是技術或行政程序，但串連起來，卻決定了成本如何分配、風險最終落在誰身上。

當我們討論能源，最常問的是：「要不要核電」、「會不會缺電」、「電價該不該漲」。這些問題看似關鍵，卻都停留在結果層次；圖為核二廠。（資料照）當我們討論能源，最常問的是：「要不要核電」、「會不會缺電」、「電價該不該漲」。這些問題看似關鍵，卻都停留在結果層次；圖為核二廠。（資料照）第一個節點，是政策形成的入口。能源方向往往由行政體系主導，透過跨部會協調與專案規劃形成初步版本。關鍵不只是專業評估，而是哪些選項被納入，哪些在一開始就被排除。當選項被預先篩選，後續的「公共討論」，其實已被鎖定在既定框架之內。

第二個節點，是價格與成本的決定機制。電價並非單純市場形成，而是經由制度程序調整。問題不在於是否有審議，而在於：成本是否完整？是否包含長期風險？補貼是否被清楚揭露？當部分成本被排除在價格之外，差額就會透過其他方式轉移，而這些轉移，往往不在一般用電戶的認知之中。

第三個節點，是風險的制度化處理。除役、核廢與事故準備，理應透過基金逐步累積。但關鍵在於：是否足額？是否透明？是否真能承擔未來責任？如果答案不確定，那麼所謂的「低電價」，就可能只是把成本遞延到未來

除役、核廢與事故準備，理應透過基金逐步累積。但關鍵在於：是否足額？是否透明？是否真能承擔未來責任；核廢料示意圖。（法新社檔案照）除役、核廢與事故準備，理應透過基金逐步累積。但關鍵在於：是否足額？是否透明？是否真能承擔未來責任；核廢料示意圖。（法新社檔案照）第四個節點，是跨層級的責任分配。中央決策、地方承擔、國營事業執行，三者之間並不總是對應清楚。當風險落在地方，地方是否有實質參與？當國營事業承擔政策任務，其財務壓力是否最終回到全民？這些問題，往往沒有被清楚說明。

第五個節點，是監督與問責。制度本應可被監督，但前提是資訊可取得且可理解。當成本被拆散、補貼被隱藏、風險被專業語言包裝，監督就容易流於形式。

把這些節點連結起來，可以看到一個清楚的輪廓：能源政策的關鍵，不只是選擇了什麼，而是透過哪些機制，把風險與成本分配出去，甚至重新分配。當這些機制不透明，社會就難以理解自己在其中的位置。這也是為什麼公共討論常陷入對立。支持者強調效益，反對者指出風險，但雙方其實在不同層次對話。立場愈辯愈清，制度卻依然模糊。

支持者強調效益，反對者指出風險，但雙方其實在不同層次對話；圖為全國廢核行動平台在行政院前舉行「反對老舊核電再運轉，堅守非核家園承諾」記者會。（資料照）支持者強調效益，反對者指出風險，但雙方其實在不同層次對話；圖為全國廢核行動平台在行政院前舉行「反對老舊核電再運轉，堅守非核家園承諾」記者會。（資料照）真正需要被提出的問題，其實很具體：哪些風險已被納入價格？哪些仍被隱藏？哪些成本由當代負擔？哪些被延後到未來？不同群體之間的補貼關係，是否被揭露？而在這一切之中，誰有權決定？

關鍵不在於再提出新的立場，而在於讓這些分配機制被看見、被理解。當每個人都在承擔成本，卻無法理解其來源時，問題就不只是價格，而是制度本身。唯有讓決策透明、讓責任可追蹤，能源政策才可能從對立走向共識。否則，我們討論的始終只是表面的選項，而真正決定結果的那一層，仍然隱而未現，卻主導一切。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書