自由開講》誰決定你要承擔風險?能源政策背後的分配機制為何被隱去

◎ 林仁斌

當我們討論能源，最常問的是：「要不要核電」、「會不會缺電」、「電價該不該漲」。這些問題看似關鍵，卻都停留在結果層次。真正影響社會的，卻是另一個很少被追問的核心：誰在決定風險由誰承擔？能源政策從來不是單一選擇，而是一連串制度運作的結果。每一個決策節點，看似只是技術或行政程序，但串連起來，卻決定了成本如何分配、風險最終落在誰身上。

當我們討論能源，最常問的是：「要不要核電」、「會不會缺電」、「電價該不該漲」。這些問題看似關鍵，卻都停留在結果層次；圖為核二廠。（資料照）第一個節點，是政策形成的入口。能源方向往往由行政體系主導，透過跨部會協調與專案規劃形成初步版本。關鍵不只是專業評估，而是哪些選項被納入，哪些在一開始就被排除。當選項被預先篩選，後續的「公共討論」，其實已被鎖定在既定框架之內。

第二個節點，是價格與成本的決定機制。電價並非單純市場形成，而是經由制度程序調整。問題不在於是否有審議，而在於：成本是否完整？是否包含長期風險？補貼是否被清楚揭露？當部分成本被排除在價格之外，差額就會透過其他方式轉移，而這些轉移，往往不在一般用電戶的認知之中。

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第三個節點，是風險的制度化處理。除役、核廢與事故準備，理應透過基金逐步累積。但關鍵在於：是否足額？是否透明？是否真能承擔未來責任？如果答案不確定，那麼所謂的「低電價」，就可能只是把成本遞延到未來。

除役、核廢與事故準備，理應透過基金逐步累積。但關鍵在於：是否足額？是否透明？是否真能承擔未來責任；核廢料示意圖。（法新社檔案照）第四個節點，是跨層級的責任分配。中央決策、地方承擔、國營事業執行，三者之間並不總是對應清楚。當風險落在地方，地方是否有實質參與？當國營事業承擔政策任務，其財務壓力是否最終回到全民？這些問題，往往沒有被清楚說明。

第五個節點，是監督與問責。制度本應可被監督，但前提是資訊可取得且可理解。當成本被拆散、補貼被隱藏、風險被專業語言包裝，監督就容易流於形式。

把這些節點連結起來，可以看到一個清楚的輪廓：能源政策的關鍵，不只是選擇了什麼，而是透過哪些機制，把風險與成本分配出去，甚至重新分配。當這些機制不透明，社會就難以理解自己在其中的位置。這也是為什麼公共討論常陷入對立。支持者強調效益，反對者指出風險，但雙方其實在不同層次對話。立場愈辯愈清，制度卻依然模糊。

支持者強調效益，反對者指出風險，但雙方其實在不同層次對話；圖為全國廢核行動平台在行政院前舉行「反對老舊核電再運轉，堅守非核家園承諾」記者會。（資料照）真正需要被提出的問題，其實很具體：哪些風險已被納入價格？哪些仍被隱藏？哪些成本由當代負擔？哪些被延後到未來？不同群體之間的補貼關係，是否被揭露？而在這一切之中，誰有權決定？

關鍵不在於再提出新的立場，而在於讓這些分配機制被看見、被理解。當每個人都在承擔成本，卻無法理解其來源時，問題就不只是價格，而是制度本身。唯有讓決策透明、讓責任可追蹤，能源政策才可能從對立走向共識。否則，我們討論的始終只是表面的選項，而真正決定結果的那一層，仍然隱而未現，卻主導一切。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

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