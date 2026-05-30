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自由開講》Return to Play之後，還要Return to Life：從運動傷害照護看高齡醫動養

2026/05/30 10:30

◎ 郭冠廷 （Gerald Kuo ）

台灣民眾黨立法院黨團將於5月29日舉辦「備戰2028洛杉磯及2032布里斯本奧運，建立我國運動傷害防護師國家考試制度」公聽會。這不只是體育界議題，也提醒我們：台灣需要更清楚的運動安全分工，讓訓練、醫療、復健與健康促進銜接。

運動防護若只停在重返賽場，仍然不夠。選手也會退役，也會面對職涯轉換、舊傷影響、心理落差與生活安排；圖為統一獅捕手張翔（中）因抽筋被防護員攙扶下場。（資料照）運動防護若只停在重返賽場，仍然不夠。選手也會退役，也會面對職涯轉換、舊傷影響、心理落差與生活安排；圖為統一獅捕手張翔（中）因抽筋被防護員攙扶下場。（資料照）運動員受傷後，Return to Play，重返賽場，代表的不只是疼痛消失，而是經過醫療評估、復健訓練、動作控制與心理準備，讓選手安全回到運動場上。然而，運動防護若只停在重返賽場，仍然不夠。選手也會退役，也會面對職涯轉換、舊傷影響、心理落差與生活安排。因此，Return to Play之後，還要思考Return to Life：如何讓運動員安全比賽，也能好好走進下一段人生。

同樣的道理，也適用於高齡社會。對長者而言，跌倒、肌力下降或慢性病惡化後，能不能重新上市場、搭公車、上下樓梯、自己洗澡、參加社區活動，才是真正貼近尊嚴的問題。一次運動傷害若缺乏協助，可能影響選手生涯；一次跌倒或功能退化若沒有及早處理，也可能讓長者遠離原本生活。

對長者而言，跌倒、肌力下降或慢性病惡化後，能不能重新上市場、搭公車、上下樓梯、自己洗澡、參加社區活動，才是真正貼近尊嚴的問題；示意圖。（資料照）對長者而言，跌倒、肌力下降或慢性病惡化後，能不能重新上市場、搭公車、上下樓梯、自己洗澡、參加社區活動，才是真正貼近尊嚴的問題；示意圖。（資料照）因此，運動傷害防護制度不應只被看成場邊急救，而應是從訓練安全、傷後恢復、退役生活到日常健康維持的重要專業。若運動防護專業能與醫師、物理治療師、營養師、心理師、社工、學校與社區單位合作，運動照護就能更完整。

這也正是醫動養的精神：醫療是安全底線，運動是功能核心，營養與生活照顧是恢復燃料。台灣備戰奧運，不只要培養選手，也要關心退役後能否健康生活；不只要照顧菁英運動員，也要建立基層運動防護與健康促進體系。從Return to Play到Return to Life，重要的不是只讓選手回到賽場，而是讓運動員、受傷者、退化或衰弱者，都有機會回到生活。

（作者為社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長）

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