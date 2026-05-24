自由開講》當東廠變成政治口號

◎ 沈言

國民黨立委羅智強近日批評民進黨打造「檢調東廠」，指控司法清算、踐踏國會。（資料照）

國民黨立委羅智強近日批評民進黨打造「檢調東廠」，指控司法清算、踐踏國會。這幾年，「東廠」幾乎已經變成台灣政治固定台詞。只要有人被搜索，就有人喊東廠；有人被調查，就有人喊綠色恐怖。彷彿有些人是《繡春刀》或《錦衣衛》看太多，只要看到檢調搜索，就自動開始腦內播放電影BGM。

但真正的東廠，從來不是武俠片。

東廠是明朝的特務監控機構，最可怕的地方，不只是抓人，而是權力開始繞過程序。它直接向皇帝負責，監控、偵查、逮捕甚至審訊，都可能不受正常司法體系制衡。真正的恐怖，不是有人被辦，而是沒有人知道界線在哪裡。你不知道誰在看你，不知道哪句話會出事，也不知道自己會不會突然消失。

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如果真要說台灣歷史上最接近「廠衛化」的機構，其實不是今天的檢調，而是白色恐怖時期的台灣警備總司令部。當年的警總不只是情報機關，更涉及思想審查、出版管制、情治監控與軍法體系。許多案件甚至可能在缺乏正常司法保障下，直接進入軍法審判、長期監禁，甚至槍決。那個年代真正讓人恐懼的，不是網路炎上，而是你不知道明天還能不能回家。

台灣歷史上最接近「廠衛化」的機構，是白色恐怖時期的台灣警備總司令部；圖為1945年台灣省警備總司令部全體官兵合影。（取自維基百科）

那個年代的恐怖，也不是有人在政論節目上痛罵政府，而是很多人根本不敢開口。有人因為一本到書、一場讀書會、一句話，就可能被帶走。真正的「東廠感」，從來不是政治口號，而是整個社會開始不知道界線在哪裡。

也因此，現在台灣對「東廠」與「綠色恐怖」的濫用，其實有些荒謬。現在這些高喊東廠的人，至少還能站在鏡頭前開記者會、接受媒體直播、上政論節目痛罵執政黨。真正的白色恐怖年代，很多人甚至連公開喊話的機會都沒有。

更諷刺的是，如果今天真要談「不經過程序」，近年最常被質疑程序粗暴的，反而是立法院自己。重大法案缺乏充分討論，版本反覆更動，甚至出現立委未完整閱讀內容便直接表決的爭議。當程序開始被視為可以跳過的東西時，這些把「東廠」掛在嘴邊的人，反而越來越像那些從明朝皇宮裡走出來、在黑夜裡製造不安的人。

當今社會最接近「東廠感」的，反而是立法、修法常被質疑程序粗暴的立法院自己。（資料照）

（作者為評論員）

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