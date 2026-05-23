自由開講》手術室裡的沉默共謀

◎ 陳正承

台中榮總2026年1月爆出神經醫學中心主任楊孟寅（右）、鄭文郁（左），容留廠商在手術室「代刀」，台中地檢署調查後偵結起訴，建請法院對兩人從重量刑。（取自中榮官網）2026年一月，台中榮民總醫院爆發一起令人髮指的醜聞：兩名神經外科主任長期放任醫療器材廠商業務員進入手術室，由廠商直接對病患執行核心手術行為，事後不僅隱匿代刀事實，更涉嫌以醫師名義詐領健保費用。台中地檢署偵查終結，依違反醫師法及詐欺等罪嫌，將兩名醫師與三名廠商共五人提起公訴，並建請法院從重量刑。這不是醫療糾紛，不是疏失意外，而是一場有計畫、長時間、多人共謀的系統性欺詐：欺騙了病患、欺騙了健保、也欺騙了整個醫療監管體制。

要理解這起案件的嚴重性，必須先理解「代刀」在台灣醫界究竟有多普遍。所謂代刀，是指廠商業務員以「器械操作指導」或「技術支援」為名進入手術室，卻在過程中實際執行手術刀的關鍵步驟，而掛名的主治醫師或在旁觀看，或甚至不在場。這種現象在骨科、脊椎外科、神經外科等高度仰賴特殊醫材的領域由來已久，長期游走於法律與實務的灰色地帶。廠商的盤算很簡單：以免費人力換取醫院的採購合約；醫師的盤算也不難理解：規避操作陌生新型器械的學習風險，甚至騰出時間衝高門診量。醫院管理層則往往選擇不知情，讓這套潛規則靜靜運轉。台中榮總案之所以走到司法起訴，不是因為這種行為突然出現，而是因為它終於被看見。

「代刀」在骨科、脊椎外科、神經外科等高度仰賴特殊醫材的領域由來已久，長期游走於法律與實務的灰色地帶；示意圖。（圖取自freepik）《醫師法》明文規定，醫療行為必須由領有執照的醫師親自執行，違者依法追訴：條文清晰，執行卻形同虛設。手術室是台灣最封閉的醫療空間，外部稽查無從介入，廠商人員的進出幾乎沒有強制性的登錄制度，身分與角色既無紀錄、也無追蹤，使非法代刀得以在機構的默許下長期隱身。健保的詐領問題同樣觸目驚心：若手術費由醫師名義申報，實際操作者卻是無照業務員，這筆錢從一開始就是詐來的。全民健保的運作根基是申報誠信，若系統性造假的行為可以持續多年而不被察覺，稽核機制的意義便已蕩然無存。而在所有制度失靈中，最沉默、也最深重的傷害，是落在躺上手術台的病患身上。手術同意書的本質是一份信任的委託：病患以為自己的生命交付給了具名的醫師，卻不知道真正執刀的人既無執照、也無法律責任。這份同意書在簽下的那一刻，已經是一份欺詐。

面對這樣的結構性失靈，單靠司法起訴無法解決問題。五名被告走上法庭是應然，但若以為定罪便算交代，那不過是以司法儀式掩蓋制度的失職。真正需要回答的問題是：為什麼這件事可以持續這麼久？答案指向的不是個別醫師的道德淪喪，而是一套監管體系對自身盲點的長期迴避。衛生福利部有必要從本案出發，強制要求醫院建立手術室在場人員的完整登錄機制，將廠商業務員的進入資格、目的與實際角色納入電子病歷系統，供主管機關定期稽核。健保署則應強化對高器材使用科別的申報分析，透過採購紀錄與請款記錄的交叉比對，主動偵測異常模式，而不是等到案發才追查。醫院評鑑制度亦應將手術室治理列為核心評項，迫使醫院管理層為自己選擇視而不見的代價付出代價。

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針對台中榮總代刀案，衛福部有必要強制要求醫院建立手術室在場人員的完整登錄機制，將廠商業務員的進入資格、目的與實際角色納入電子病歷系統，供主管機關定期稽核。（資料照）

更根本的立法工作，是明確界定「放任代刀」的行政與民事責任。本案中，身為科主任的醫師對下屬與廠商的合謀並非不知情，卻長期不作為，現行法制對此種管理失職的責任歸屬語焉不詳。若主管的法律風險僅限於「知情共謀」的刑事成立要件，那些選擇「不過問」的主管便永遠可以全身而退。立法者應補上這個缺口，讓制度的威嚇力真正觸及每一個選擇沉默的環節。

台中榮總代刀案，本質上是一個關於信任被系統性濫用的故事。病患將意識喪失的身體託付給醫師，這種委託的純粹性在人類社會中幾乎絕無僅有。當兩名神經外科主任允許廠商業務員拿起手術器械，他們不只是違反了法律，而是背叛了這個社會賦予醫師的最基本信任。若這場背叛最終換來的只是五紙起訴書，而手術室的灰色地帶依然故我，那麼受傷的將不只是這批病患，而是每一個將來躺上手術台、閉上眼睛、以為自己知道誰在身邊的人。醫療倫理的底線，從來不該只靠個人良知支撐。它需要制度的牆。而砌這道牆，已經遲了太久。

（作者為電子業專業經理人）

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