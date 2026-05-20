名家分享~Jiasin Yu》民進黨「 台獨黨綱」的時代背景

1999年5月，民進黨在黨綱新增「台灣前途決議文」，這是民進黨務實轉型的重要一步，既明確表示兩岸互不隸屬，也申明台灣前途由全體台灣人民共同決定。這顯示民進黨在當時已經有執掌中華民國政權的企圖和覺悟。

◎ Jiasin Yu

「台獨黨綱」位列民進黨黨綱基本綱領首位，是1991年10月12、13日全國黨代會新增的內容。（資料照）

講到民進黨的「台獨黨綱」，很多人只知道有這個東西，不知道具體內容，更不知道時代背景。

「台獨黨綱」位列民進黨黨綱基本綱領首位，是1991年10月12、13日全國黨代會新增的內容。完整名稱是「建立主權獨立自主的台灣共和國」，具體主張三項：

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1.制憲建國，重返國際

2.重新劃定主權領土

3.建構符合現實的國民意識

那「台獨黨綱」的時代背景是什麼？

1991年2月，國家統一委員會通過《國家統一綱領》（簡稱「國統綱領」），並於同年3月由行政院院會通過，確立「民主自由、中國統一」的國家方向。

這是當年由國民黨李登輝總統所領導的中華民國政府，通過的國家指導方針。事後證明，「國統綱領」是李登輝總統對內安撫統派，對外爭取國際民主盟友支持的緩兵之計。

不過當時身為在野黨的民進黨之所以端出「台獨黨綱」，就是要對「國統綱領」予以反制。民進黨想要大聲疾呼的是，台灣依然有人主張獨立建國，而非和中國統一。

1999年5月，民進黨在黨綱新增「台灣前途決議文」，認為「台灣事實上成為民主獨立國家」，最重要的主張是「台灣是一主權獨立國家，任何有關獨立現狀的更動，必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定 」。

台灣前途決議文是民進黨務實轉型的重要一步，既明確表示兩岸互不隸屬，也申明台灣前途由全體台灣人民共同決定。這顯示民進黨在當時已經有執掌中華民國政權的企圖和覺悟。

台灣前途決議文。（擷取自民進黨黨綱）

至於國統會和國統綱領，2006年陳水扁總統只是「終止運作」，並沒有廢除。所以國統綱領到目前的狀態都還是「終止適用」。那些提到民進黨台獨黨綱就嘴歪眼斜的人，要不要針對國統綱領講兩句？

民進黨台獨黨綱還只是政黨立場，民眾可以因此決定是否支持。但國統綱領是國家制定的方針，全體國民無論意願都會受影響。與其針對他黨願景指教，不如對國家立場有個明確表態。國統綱領要重啟、廢除、修正，還是繼續維持終止適用？

如果你覺得已經終止適用的東西還討論幹嘛。那同理，台獨黨綱已經由台灣前途決議文具體運作，還討論幹嘛？

話說現在到底是誰不聚焦市政，想扯統獨？

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

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