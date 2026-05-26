自由開講》台灣主體拒被中國定義

◎ 島火

每當台灣努力走向國際，中國總急著替台灣貼上標籤；4月總統賴清德出訪史國受阻，國台辦發言人張晗在例行記者會表示，「我們對有關國家堅持『一個中國原則』的立場和做法表示讚賞」。（翻攝直播）每當台灣努力走向國際，中國總急著替台灣貼上標籤，從「中國台灣」到「一中原則」，彷彿兩千三百萬人的命運，只能由北京代為發言。問題在於，國際現實與中國敘事之間的距離正愈來愈大。台灣有自己的政府、軍隊、選舉制度與社會運作模式，民主生活更與中國截然不同，這是客觀存在，不是政治修辭。

中國長期企圖透過外交打壓、軍事威嚇與認知作戰，塑造「台灣終究屬於中國」的心理框架。許多人逐漸習慣這套語言，甚至把它視為理所當然。然而，語言從來不是中性的工具，而是權力的延伸。當中國試圖替台灣命名，本質上是在爭奪定義權；誰擁有定義權，誰就試圖掌握未來。

台灣真正需要警惕的，不只是中國軍機飛越海峽中線，而是有人開始接受「台灣只能被安排」的思維。（路透檔案照）台灣真正需要警惕的，不只是中國軍機飛越海峽中線，而是有人開始接受「台灣只能被安排」的思維。歷史一再證明，喪失主體意識的社會，最終連選擇權都會一起失去。民主最大的價值，並非替人民決定答案，而是讓人民保有決定答案的權利。

世界如何看台灣，可以討論；台灣如何走向世界，也能辯論。但台灣是什麼，不該由中國定義，更不該由恐嚇決定。台灣的名字、方向與未來，唯一有資格回答的人，是生活在這塊土地上的人民。

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（作者從商）

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