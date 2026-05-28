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自由開講》當詐騙金流快過法律

2026/05/28 11:00

◎ 張商陽

藝人李興文的妻子日前遭遇假物流詐騙，只是一個看似正常的簡訊連結、一次驗證流程，帳戶裡的錢就在短時間內被轉走。最讓人不安的，其實不是詐騙本身，而是那種「事情發生得太正常」的感覺。沒有戴著面具、穿著帽Ｔ的駭客，也沒有多年不見突然熱情起來的同學。只有手機、通知與登入畫面，最後錢就不見了。

自由開講》當詐騙金流快過法律李興文（右）與太太陳姝卉。（翻攝自臉書）
以前的詐騙，多半還帶著明顯破綻。猜猜我是誰、假檢警、ATM解除分期，很多人聽到關鍵字就會提高警覺。但現在的詐騙，越來越像日常生活。假物流、假客服、假銀行通知、社群帳號盜用，甚至連畫面都和真正網站幾乎一樣。人們不是因為貪心才被騙，而是在每天重複的手機操作裡，總有一次按下錯誤的連結。

現在很多人的手機裡，同時放著銀行、證券、支付、購物與身份驗證。過去掉了皮包，至少還知道該去哪裡掛失；現在卻可能只是點開一封假物流通知、輸入一次驗證碼，整個金融入口就被打開。過去詐騙還需要把人騙到ATM前面，現在很多人的銀行，其實早就放在口袋裡。

更麻煩的是，現在的詐騙，已經不只是騙術升級，而是整個金流世界都變了。過去警方還能靠凍結帳戶、追查提款車手，替被害人攔下一部分資金，因為錢還停留在銀行體系裡。但現在不少案件中的資金，在幾分鐘內就會被轉成虛擬幣，再透過境外平台與多層錢包快速移動。很多人甚至還沒完成報案，錢就已經離開台灣的金融系統。上一秒還在台灣的銀行帳戶裡，下一秒卻只剩下一串碰不到的虛擬代碼。

自由開講》當詐騙金流快過法律警方不是完全不知道方向，而是很多時候，制度追查的速度，已經追不上金流逃跑的速度；示意圖。（資料照）

警方不是完全不知道方向，而是很多時候，制度追查的速度，已經追不上金流逃跑的速度。這種焦慮其實不是只有台灣。美國開始制裁虛擬幣洗錢工具，歐盟推動虛擬資產監管，亞洲多國也逐步強化交易所實名制度。當各國都開始把虛擬幣視為金融治理問題時，代表事情早已不只是單純的網路犯罪，而是數位金流正在重新改變國家的治理能力。

台灣其實也不是完全沒動作。從洗錢防制、幣商納管、虛擬資產監理到相關專法討論，政府已經開始從金融面下手。問題在於，制度更新的速度，仍追不上詐騙金流的全球化速度。當修法還在討論，金流可能早已跨過國境。

據二〇二五年統計，台灣平均每天有二點四億元被詐騙。在一次次手機操作裡，台灣每天有二點四億元，正變成一串串漂向境外的虛擬代碼。詐騙集團正忙著把台灣人的錢送出國境，有能力處理制度問題的立法院，卻還在天天吵親中還是親美。再這樣下去，台灣人最後恐怕只能親自己乾癟的錢包。

（作者為蛋農）

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