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自由開講》彈劾淪為政治鬧劇

2026/05/20 07:30

◎ 島火

藍白陣營提出總統彈劾案，將憲政制度當成政治攻防工具。（資料照）藍白陣營提出總統彈劾案，將憲政制度當成政治攻防工具。（資料照）

民主制度存在監督機制，但監督不等於無限制的政治鬥爭。近期部分政治人物高喊彈劾總統賴清德，將憲政制度當成政治攻防工具，甚至營造「只要看不順眼就能推翻總統」的氛圍，這種做法不僅危險，更是在傷害台灣得來不易的民主體制

彈劾制度的本質，是針對重大違法失職所設下的最後防線，而不是政黨輸掉選舉後的報復手段。總統是經過全體國民投票選出，若沒有明確違法事證，只因政治立場不同就發動彈劾，等同把民主制度變成少數政治人物操弄權力的武器。今天可以因不滿政策喊彈劾，明天也可能因意識形態不同就要求推翻民選政府，最後被掏空的，將是人民對民主程序的信任。

中國長期對外宣傳「台灣民主失能論」，試圖塑造台灣政治混亂、政府失去治理能力的形象。此時國內若有人不斷升高對立，把國會變成仇恨動員舞台，把彈劾當成流量工具，無疑是在替中國遞刀。當世界正在關注台海安全之際，台灣最需要的是穩定民主與強化團結，而不是無止盡的政治內耗。

監督執政黨當然重要，但民主政治不能只剩下鬥爭。若任何政策分歧都要上升到彈劾層級，台灣社會只會愈來愈撕裂，國家安全也會被政黨惡鬥逐漸侵蝕。人民真正期待的，是解決問題的政治人物，而不是天天製造衝突的政治網紅。台灣曾經歷威權年代，因此更應珍惜民主制度，而不是讓憲政工具淪為奪權劇本的一部分。

藍白提案彈劾賴清德，贊成56票，反對50票，7人未領票，投票未通過。（記者羅沛德攝）藍白提案彈劾賴清德，贊成56票，反對50票，7人未領票，投票未通過。（記者羅沛德攝）

（作者從商）

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