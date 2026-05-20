自由開講》彈劾淪為政治鬧劇

◎ 島火

藍白陣營提出總統彈劾案，將憲政制度當成政治攻防工具。（資料照）

民主制度存在監督機制，但監督不等於無限制的政治鬥爭。近期部分政治人物高喊彈劾總統賴清德，將憲政制度當成政治攻防工具，甚至營造「只要看不順眼就能推翻總統」的氛圍，這種做法不僅危險，更是在傷害台灣得來不易的民主體制。

彈劾制度的本質，是針對重大違法失職所設下的最後防線，而不是政黨輸掉選舉後的報復手段。總統是經過全體國民投票選出，若沒有明確違法事證，只因政治立場不同就發動彈劾，等同把民主制度變成少數政治人物操弄權力的武器。今天可以因不滿政策喊彈劾，明天也可能因意識形態不同就要求推翻民選政府，最後被掏空的，將是人民對民主程序的信任。

請繼續往下閱讀...

中國長期對外宣傳「台灣民主失能論」，試圖塑造台灣政治混亂、政府失去治理能力的形象。此時國內若有人不斷升高對立，把國會變成仇恨動員舞台，把彈劾當成流量工具，無疑是在替中國遞刀。當世界正在關注台海安全之際，台灣最需要的是穩定民主與強化團結，而不是無止盡的政治內耗。

監督執政黨當然重要，但民主政治不能只剩下鬥爭。若任何政策分歧都要上升到彈劾層級，台灣社會只會愈來愈撕裂，國家安全也會被政黨惡鬥逐漸侵蝕。人民真正期待的，是解決問題的政治人物，而不是天天製造衝突的政治網紅。台灣曾經歷威權年代，因此更應珍惜民主制度，而不是讓憲政工具淪為奪權劇本的一部分。

藍白提案彈劾賴清德，贊成56票，反對50票，7人未領票，投票未通過。（記者羅沛德攝）

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法