沈榮欽國際視野》微知識：月球漫步

麥可因為1983年，在經紀公司Motown 25週年演唱會上，表演Billie Jean時，第一次跳出月球漫步，驚艷全場，是他不朽的開端。有次歐普拉問到月球漫步舞步的由來，麥可傑克森並沒有謊稱自己發明了它，只是輕描淡寫的說，是大都市裡貧民區小孩想出來的。

◎ 沈榮欽

終於看了《麥可傑克森》，身為多年歌迷，這部片就像是為歌迷而做，但也僅止於此，你看見他的精彩，卻看不見除了獨立於父親之外，任何深層的東西，初見五光十色，散場卻覺得平淡如水。

麥可因為1983年，在經紀公司Motown 25週年演唱會上，表演Billie Jean時，第一次跳出月球漫步，驚艷全場，是他不朽的開端；圖為電影《麥可傑克森》。（UIP提供）麥可因為1983年，在經紀公司Motown 25週年演唱會上，表演Billie Jean時，第一次跳出月球漫步，驚艷全場，是他不朽的開端。有次歐普拉問到月球漫步舞步的由來，麥可傑克森並沒有謊稱自己發明了它，只是輕描淡寫的說，是大都市裡貧民區小孩想出來的。後來有人說是麥可的偶像James Brown所發明，雖然麥可的確有不少舞步來自James Brown，但是我對James Brown不熟，沒見過他跳過月球漫步的影像紀錄。

而且麥可在James Brown演唱會上，被邀請上台時，還親自在James Brown面前跳月球漫步。就是在這場演唱會中，據說是麥可要James Brown也邀請Prince上台表演，後來Prince表現不如人意，當時美國最傑出的兩名黑人歌手被傳從此結下樑子，Prince因此抵制《We are the world》，說麥可和萊諾李奇寫的這首歌太差，眾星等到最後一刻，確定Prince不會出席，改由其他人唱了他的部分，兩人從此水火不容。

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不過現行紀錄中，說到「發明」月球漫步，Bill Bailey應該居功厥偉，他於1955年在紐約阿波羅劇院表演舞蹈時的最後七秒，出演了可能是最早的月球漫步。（擷取自沈榮欽貼文）後人猜測，麥可應該是從同時期Shalamar的Jeffrey Daniel那裡學來的，現在網路上還找得到他的月球漫步。不過現行紀錄中，說到「發明」月球漫步，Bill Bailey應該居功厥偉，他於1955年在紐約阿波羅劇院表演舞蹈時的最後七秒，出演了可能是最早的月球漫步，作為退場之用，以下是這七秒鐘。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





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