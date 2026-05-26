自由開講》台灣須看懂解放軍戰力虛實

◎ 廖明輝

美智庫「布魯金斯研究院」節目《北京簡報》，日前播出「中國軍力真有表面看來那麼強嗎？」探討解放軍的戰力。（擷取自YouTube@Brookings Institution）美國智庫「布魯金斯研究院」《北京簡報》（The Beijing Brief）是雙週播出節目，專注解析形塑美中關係的各種力量。日前播出「中國軍力真有表面看來那麼強嗎？」，探討中共大規模高層整肅與快速軍事現代化將如何重塑中國人民解放軍？這兩股彼此拉扯的力量又將如何影響中國與美國爆發衝突風險？中國軍方領導人又從美國對伊朗戰爭中汲取哪些教訓？這三個問題對台灣而言，不是學術辯論而是生存判斷。解放軍的真實戰力，恰恰存在於這些矛盾之中。它是一支快速變強、但仍有巨大內傷軍隊；也是一支尚未經過現代大戰檢驗，卻已具備改變西太平洋軍事平衡能力的軍隊。

首先，必須看清解放軍不是一般意義上的國家軍隊，而是中國共產黨武裝力量。習近平整肅軍方，表面是反貪但深層則是政治忠誠再造。對威權領袖而言，貪腐不只是收錢，而是意味軍中形成自己的利益網絡；利益一旦獨立於黨則忠誠就可能鬆動。因此，習近平不是單純清理幾個貪官，而是在重新確認槍桿子究竟是否聽黨指揮。但這也暴露解放軍的脆弱。台海作戰不是閱兵，也不是環台軍演。封鎖台灣需要海軍、海警、空軍、火箭軍、網路、太空監偵與後勤體系高度整合；兩棲登陸更是現代戰爭最困難行動，涉及跨海運輸、灘岸突擊、制空制海、補給維持與如何因應美軍介入。當高階將官遭大規模清洗，原本負責訓練、指揮與聯合作戰的指揮鏈被打斷，短期內不可能毫無代價。中國未必已準備好承受一場高強度、長時間、不可控的台海戰爭。

然而，台灣不能因此產生廉價安全感。解放軍雖近半世紀沒有真正打過大仗，卻有數十年觀察美軍作戰，從波灣戰爭、伊拉克、阿富汗到今日中東衝突，持續吸收精準打擊、無人系統、資訊戰與遠程火力的經驗。美國對伊朗作戰，對中國未必只是嚇阻，也可能是教材。解放軍看到美軍能力，也看到美軍彈藥消耗、後勤壓力與無人機挑戰；它會把這些教訓轉化為飛彈庫存、更大的無人系統部署、及更強反介入能力。更關鍵的是中國備戰具有地理與戰略專注。美國則要同時面對歐洲、中東、印太與本土安全；中國主要鎖定「美國與西太平洋」這樣的一個對手、一個方向、一個戰場。這使北京能以較短補給線、龐大製造能力與國防工業動員，集中打造針對台海及第一島鏈作戰所需作戰能力。

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中國人民解放軍雖然許久未打仗，但看到美軍彈藥消耗、後勤壓力與無人機挑戰，他們會把這些教訓吸收，藉此提升自身的戰力。（歐新社檔案照）因此，解放軍的真實戰力既不是神話，也不是紙老虎。台灣要避免同時犯下兩種錯誤，一種是恐懼到自我癱瘓，另一種是輕敵到失去準備。

台灣的因應必須從看懂解放軍開始：

第一，強化反封鎖與持久戰準備，包括能源、糧食、通訊、港口、醫療與社會韌性。

第二，加速不對稱戰力部署，把機動防空、反艦飛彈、無人機、水雷、網路防衛與分散式指管做成可存活持續與量產的體系。

第三，降低內部政治極化，因為北京最可能利用破口，不只是海峽風浪而是台灣社會互不信任。

解放軍真正的戰力，最後取決於能否讓台灣相信抵抗無用。而台灣最重要防禦就是讓中國明白任何動武，都將會付出無法承受的代價。

台灣看懂解放軍戰力後，可以朝三個方向因應：強化反封鎖與持久戰準備、加速不對稱戰力部署，以及降低內部政治極化；圖為陸軍花防部裝騎連佈署的無人機。（資料照）（作者為工業管理博士，前外商廠長）

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