自由開講》密室逃脫事故 北市府應立即公開稽查責任

◎ 再米

台北市密室逃脫店「邏思起子」女員工5月10日工作時遭繩勒頸窒息，送醫搶救不治，這類遊戲場域的安全問題，引發社會關切。（擷取自「邏思起子」官網）

台北市密室逃脫店「邏思起子」發生女員工測試「女鬼上吊」機關時頸部遭勒後身亡的事件，讓這類場域的安全管理責任受到檢驗。密室逃脫場域結合昏暗空間、角色演出、機關道具與互動，一旦道具、動線或人員訓練出現疏漏，風險就會直接落到員工與玩家身上。人命事故發生後，市府應說明平時如何掌握高風險場所，以及事故後何時啟動稽查。

蔣萬安十六日表示，台北市府已針對全市此類業者啟動公共安全稽查，並將與中央推動產業管理制度。第一輪檢查不必等中央完成專門規範，消防設備、建築物公共安全申報、場地安全標示、員工訓練、消費契約與公共意外責任保險，都可以先列入檢查。新北市府五月十三日已針對密室逃脫業者展開稽查，這個對照凸顯，台北市府若已掌握場所，就應說明何時完成檢查、如何複查，以及違規業者如何處理。

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台北市議員簡舒培指稱，事故後隔天市府基層已整理業者資料，並盤點三十六家密室逃脫相關場所，府級會議卻到五月十四日傍晚才召開。市府若不同意這項時序質疑，應公布內部通報與會議紀錄的基本時間點。公共安全管理不能停在基層盤點，高層必須把資料轉成具體稽查行動、會議紀錄與後續追蹤。

北市議員簡舒培表示，北市府的治理現況不是基層沒動作，而是高層一路拖延、消極不作為。（擷取自台北市議員簡舒培臉書）

密室逃脫業者提供的是結合場地、道具、劇情與人員操作的服務，可能同時涉及勞工職場安全、消費者人身安全、消防設備、建物使用、演出道具與保險責任。台北市府若掌握名冊、場所與稽查權，就要在中央制度完成前把轄內風險逐店排除，並設整合窗口，讓員工與玩家知道安全條件是否已被檢查。密室逃脫死亡案已把台北市府的責任說得很清楚：中央專法可以補足產業分類，市府仍須立即公布稽查項目、完成期限、複查紀錄與違規處理。

（作者為退休人士）

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