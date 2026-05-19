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自由開講》賈永婕的大實話與藍營的玻璃心

2026/05/19 11:30

◎ 陳啟濃

賈永婕（左）上《木曜4超玩》節目與邰智源（右）聊天，直言：「你當然可以選擇不當台灣人」、「那你就不要在這裡啊」，引發部分藍營人士不滿。（擷取自YouTube，本報合成）賈永婕（左）上《木曜4超玩》節目與邰智源（右）聊天，直言：「你當然可以選擇不當台灣人」、「那你就不要在這裡啊」，引發部分藍營人士不滿。（擷取自YouTube，本報合成）

藝人邰智源的YouTube節目《木曜4超玩》邀請101董事長賈永婕邊吃飯邊聊天，當邰智源說「只有台灣人在拆自己的台」時，賈永婕也直接回應「你當然可以選擇不當台灣人」、「那你就不要在這裡啊」，話語引發藍營憤怒，甚至以「抱綠營大腿」來數落她。但到底是國民黨在「抱中共的大腿」，還是賈永婕在討好民進黨，台灣人應該心裡有數。

很多所謂的「中間選民」也義正嚴詞的認為每個人有不同的政治理念，但不應該質疑個人的愛國不愛國。會講這種主張的人對於國民黨的親共言行應該是太過於包容，卻對賈永婕對愛國的定義，充滿太多的扭曲與誤解

中華民國是一個主權獨立的國家，只是為了區別中華人民共和國，目前國際社會跟我們政府以「台灣」的名義來跟中國做區隔。如果台灣人都認同國民黨主張的「一中」，等同是放棄了對於國家認同以及國家主權的守護。甚至有人認同中國利用武力威嚇台灣，主張台灣是中國的一部分，應該要走上終極統一。這些違背國家認同及主權獨立的賣國言論，怎可解釋為只是一般人可以抱持的政治理念呢。

不當台灣人的就走，也是一句客觀的話，說的坦白直接。但是這些一天到晚抱中共大腿的藍營人士，老是鼓吹統一，甘願淪為中共暴政統治下的「台灣區」，國家認同錯亂甚至危害到所有台灣人的安全。既然認同中共統治，最好的選擇，當然是離開台灣，勇敢的成為「中國人」。

節目播出後，賈永婕也在臉書回應。（擷取自臉書）節目播出後，賈永婕也在臉書回應。（擷取自臉書）

（作者為政治評論員）

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